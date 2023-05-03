Найдена, погибла. Поисковики сообщили, что тело пропавшей на Кубани 19-летней аниматора Татьяны Мостыко опознано

Поиски Татьяны Мостыко завершены. Фото: соцсети

В поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» подтвердили, что тело 19-летней Татьяны Мостыко найдено. В телеграм-канале отряда появилась табличка с краткой надписью «Найдена. Погибла».

Волонтеры занимались поисками пропавших на Кубани коллег-аниматоров с 29 апреля. Тело 37-летнего владельца event-компании Кирилла Чубко нашли утром 3 мая, спустя несколько часов было опознано тело студентки-ведущей Татьяны Мостыко.

Отряд "ЛизаАлерт" закрыл поиски.

Где искать пропавших, указали задержанные ранее трое мужчин, которых следствие считает причастными к убийству. Фигурантов уголовного дела задержали в Краснодаре, Тихорецке и Апшеронске. На допросе в следственном кабинете подельники рассказали, что встретили Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко на проселочной дороге под станицей Березанской. У тех были пробиты колеса. Друзьям понравилась престижная иномарка бизнесмена.

Отряд "ЛизаАлерт" опубликовал "похоронки".

- По версии следствия, вечером 28 апреля 2023 года подозреваемые и потерпевшие оказались на одном участке автодороги вблизи станицы Березанской Выселковского района. Троих мужчин привлекла иномарка Кирилла Чубко, и они замыслили убийство и грабеж. Фигуранты напали на потерпевших, завладели наличностью и банковскими картами, с которых сняли более 180 тысяч рублей. Затем мужчину и девушку убили, а автомобиль сожгли, чтобы скрыть следы преступлений, - рассказали в пресс-службе СК СУ России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, в качестве подозреваемых фигурируют 30-летний Анатолий Двойников, 44-летний Арам Татосян и 31-летний рецидивист Демьян Кеворкьян. У последнего очень красноречивая биография. В 2016-м за кражи, разбой, бандитизм, незаконное хранение оружия, угон авто и вымогательство Кеворкьян был приговорен к 18 годам колонии строгого режима. Почему не отсидел весь срок, сейчас выясняется.

Напомним, об исчезновении аниматоров стало известно 29 апреля. Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко возвращались домой в Усть-Лабинск из Крыловской, где помогали организовывать праздничное мероприятие. В Выселковском районе на разбитой дороге повредили колеса. Спустя три дня после этого сгоревшая иномарка Кирилла была найдена в лесополосе на территории Брюховецкого района.

Кирилла Чубко похоронят 5 мая в станице Ладожской Усть-Лабинского района. Семья Татьяны Мостыко живет в Красноярске, и мама девушки уже вылетела в Краснодарский край.

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