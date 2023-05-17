«Мы репетировали». Вдова убитого аниматора Кирилла Чубко рассказала, что случилось за день до его пропажи

Дарья Чубко вместе с Кириллом строили большие планы на будущее, которые перечеркнули убийцы ради наживы.

Следователи продолжают разбираться в громком уголовном деле об убийстве организаторов праздника Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. С молодыми людьми зверски расправились дорожные бандиты. Мотивом убийства стала банальная нажива. Тем временем семья убитого Кирилла Чубко до сих пор не верит в то, что его больше нет. Вдова убитого аниматора Дарья Чубко, забившая тревогу в первый же день пропажи, с трудом переживает горе. Со своими подписчиками, которые поддержали ее в трудный момент, она поделилась откровенным воспоминанием.

Как рассказала женщина, в апреле всей семьей они разучивали сценку для утренника в лагере. Дарья опубликовала короткое видео, на котором Кирилл вместе с сыном повторяет четверостишия.

- Сегодня у сына в саду была репетиция, у него была главная роль. Все слова он знал наизусть, утром и вечером мы садились втроем и повторяли сценку, - рассказала Дарья. - За день до случившегося мы репетировали все вместе.

А уже 28 апреля Кирилл вместе с Татьяной отправились на выступление, но по дороге домой на них напали молодчики, жестоко убившие молодых людей из-за 190 тысяч рублей. Всем троим задержанным уже предъявлены обвинения. Правда, вину признают лишь двое из них - Арам Татосян и Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян идет в отказ. Последний, к слову, мотал срок за создание вооруженной банды весной 2014 года.

На фото подозреваемые Арам Татосян (слева), Анатолий Двойников и Демьян Кеворкьян.

Ранее вдова убитого аниматора Кирилла Чубко написала душераздирающее послание. Женщина заявила, что не верит в то, что бандиты действительно сожалеют о том, что совершили.

- Хотелось бы взглянуть в глаза их матерям, и спросить, как они воспитали таких сыновей, как им сейчас спится, зная, что это их дети натворили?! Они должны поплатиться за содеянное по всей строгости закона, - заявила Дарья.

Для этого даже была создана петиция. Только за первые три дня ее подписали больше 30 тысяч человек. И с каждым днем эта цифра растет.

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