Сошел огромный пласт земли после дождей. Искусственный водопад образовался из-за оползня в Сочи

Аварию планируют устранить до конца суток 19 мая

В Сочи очередной оползень повредил магистральный водовод. ЧП произошло в поселке Лоо. Очевидцы сняли видео “фонтана”. На кадрах видно, как из-под земли вырываются струи воды. Можно сказать, что в поселке появился искусственный водопад. Правда, это произошло из-за прорыва водопровода.

- Поврежден магистральный водовод, на месте уже работают специалисты. Аварию планируем устранить до конца суток 19 мая, - уточнили в пресс-службе сочинского водоканала.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, из-за внештатной ситуации без благ цивилизации остались 14 поселков: Головинка, Якорная Щель, Беранда, Вардане, Детляжка, Верхнее Буу, Нижняя Хобза, Уч-Дере, Лоо, Горное Лоо, Верхне-Армянское Лоо, Дагомыс, Волковка, Сергей-Поле. Также воды нет в домах жителей двух микрорайонов - Шаумяновка, Лазурный Берег. Из-за прорыва вода не поступает на улицы 72 км, 73 км и Ландышевая.

- Организован подвоз воды, - сообщили в пресс-службе сочинского водоканала.

Это уже не первый случай за неделю, когда сель сходит на водопровод. Оползень повредил сети в поселке Кудепста 15 мая. Тогда образовалось два прорыва. Первый устранили в течение нескольких часов. Ликвидация второго осложнилась движением грунта, а также близким расположением к высоковольтным линиям.

Напомним, что полностью ликвидировать прорыв удалось за сутки. В самые сжатые сроки произвели расчистку территории, освободили водовод из-под тонн сошедшей почвы, грязи, мусора и поваленной растительности. Специалисты водоканала произвели сложный демонтаж аварийного участка и установили специальную двухметровую вставку.