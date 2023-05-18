«В багажнике мужа лежала лопата»: вдова убитого аниматора рассказала жуткие подробности убийства супруга на дороге

Дарья Чубко рассказала о лопате, которая лежала в машине убитого аниматора. Фото: соцсети.

Два аниматора Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко пропали на Кубани в ночь на 29 апреля. Их поиски продолжались больше четырех дней. Местные жители, впрочем, как и вся России, надеялись найти молодых людей живыми, но этому не суждено было случиться.

Кирилла и Таню жестоко зарезали из-за 190 тысяч рублей, которые сняли с их банковских карт. При этом в соцсетях уже несколько недель распространяется информация о том, что тела убитых были закопаны с помощью лопаты, которая лежала в машине Кирилла Чубко.

KP.RU поговорила с женой погибшего и узнала, так ли это.

- Да, действительно, у Кирилла в багажнике лежала маленькая лопата, но она саперная. Мы ее покупали специально для машины, чтоб в зимнее время можно было быстро почиститься. Честно говоря, я не верю, что такой крохотной вещью можно так быстро выкопать огромную яму и похоронить в ней человека, - рассказала KP.RU Дарья Чубко. - Этой лопатой можно только цветы пересаживать. Там саперная лопатка сантиметров 50 была, очень маленькая.

Дарья считает, что обычная лопата просто не поместилась бы в их небольшой багажник. Тем более, что ребята ехали с выступления и машина была забита аниматорскими костюмами. - Надеюсь, что следователи смогут во всем разобраться, - поделилась Дарья Чубко.

Напомним, что семьи убитых аниматоров требуют пожизненного заключения для преступников, которые лишили жизни их любимых людей. Для этого даже создали петицию, которые только за первые три дня подписали больше 30 тысяч человек.

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