Свой Дубай. Разработчики нового курорта в Анапе рассказали, что хотят построить на берегах Черного моря

Новый курорт появится в районе станицы Благовещенской

В Краснодарском крае будут строить новый семейный курорт. Об этом зимой объявило Агентство стратегических инициатив. И эти планы не лежат под сукном. Разработчики уже наметили бюджет будущей масштабной стройки на берегах Черного моря под Анапой. "Корпорация Туризм.РФ" направит 115,4 млн рублей только на разработку проекта «Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа».

И планы грандиозные.

- В июне планируется объявить конкурс на лучшие архитектурные решения по объектам туристической инфраструктуры здесь. Требования будут жесткими: необходимо учитывать особенности территории, включая действующие ограничения. Инфраструктура - современной, соответствующей мировым трендам. Рекреационный потенциал тоже необходимо задействовать при проектировании, - сообщают в пресс-сулжбе Агентства.

Судя по описанию, "Новая Анапа" видится как местный Дубай. Начать возведение здесь отелей собираются уже в следующем году.

Новый курорт на карте Фото: Рустам Нарходжаев

Напомним, в Краснодарском крае год назад было подписано соглашение о строительстве туристического кластера «Новая Анапа».

Комплексный всесезонный курорт мирового уровня расположится на участке в 800 га в станице Благовещенской, это в 25 км от самой Анапы.

По предварительным данным, общий объем инвестиций в возведение курортного города составит около 250 млрд рублей, в том числе в объекты курортной инфраструктуры - 200 млрд рублей, инженерной инфраструктуры – 50 млрд рублей.

Мега-проект увеличит туристический поток почти на 3 млн человек. Будет создано 25 тысяч новых рабочих мест, а также существенно возрастет количество субъектов малого и среднего бизнеса, - отметили в администрации Анапы.