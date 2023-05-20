Глава Краснодара поручил провести работу с городскими караоке-барами после скандала из-за песни Верки Сердючки

Все бары в Краснодаре со свободным микрофонам проверят. Фото: скриншот видео

Скандал с исполнением песни Верки Сердючки (она же - украинский певец Андрей Данилко - прим. ред.) докатился до администрации Краснодара. Глава города Евгений Наумов распорядился провести работу с караоке-барами регионального центра.

- Евгений Наумов поручил провести работу с городскими караоке-клубами и вообще исключить возможность подобных инцидентов, - рассказали в пресс-службе Краснодара.

Ранее видеозапись с исполнением куплетов с текстом на украинском языке стала распространяться по соцсетям. На кадрах - три девушки и парень, отдыхающие в караоке-баре, самозабвенно и с огоньком пели песню «Ще не вмерла Украина». Роликом сразу заинтересовались полицейские, а руководству заведения пришлось подбирать нужные слова.

- Мы принципиально в клубе не даем гостям петь песни на украинском языке. С песней Верки Сердючки звукорежиссер не успел сориентироваться, поскольку все куплеты поются на русском языке. По тексту они нейтральные, – рассказали «КП» – Кубань» в оскандалившемся караоке-баре. По словам администраторов, композицию прервали, как только поняли, что звучит непотребное. - Как только прозвучал припев на украинском языке с недопустимым смыслом, песня была остановлена. Наш звукорежиссер подрабатывает на свадьбах, где эту песню постоянно поют уже 20 лет, поэтому «на автомате» ее включил. С персоналом проведена дополнительная разъяснительная работа, чтобы не допустить подобное в будущем, – отметили в заведении.