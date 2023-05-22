Расправляется с людьми чужими руками. Жертва главаря банды, убившей аниматоров на Кубани, рассказала жуткие детали нападения на ее семью из-за 1800 рублей

За спиной у Демьяна Кеворкьяна несколько судимостей, но каждый раз он уверяет, что чист перед законом.

Петицию за пожизненный срок для убийц аниматоров на Кубани подписала почти 51 тысяча человек. С каждым днем эа цифра увеличивается. Родные погибших Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко надеются, что все задержанные ответят перед законом. Стоит сказать, что двое обвиняемых Анатолий Двойников и Арам Татосян извинились в суде и признали вину, а вот их подельник, которого они называют главарем, Демьян Кеворкьян уверяет, что ни в чем не виноват. Еще одна жертва, чью семью избила и ограбила в 2014 году банда Кеворкьяна, рассказала KP.RU жуткие детали нападения на ее семью, когда налетчики похитили лишь 1800 рублей.

- Я помню ту ночь, когда Демьян Кеворкьян вместе с подельником Сергеем Квитко ворвался ко мне в дом. Мою бабушку избили, я получила удары битой по голове. После этого меня связали, заклеили рот скотчем. Мне было очень страшно. Но я запомнила, что во время нападения Кеворкьян всем руководил. Он то и дело указывал Сергею «Ищи деньги, ищи золото! Шевелись! Посмотри в той комнате, поройся в этом ящике», «Не говори с ней, ты хочешь, чтобы мы ее убили?» При этом сам он стоял около меня и, по сути, ничего не делал, - рассказывает KP.RU пострадавшая в 2014 году Валерия Ф.

По словам девушки, поведение Кеворкьяна ей показалось странным, словно это было первое дело его банды.

- Он постоянно смотрел на экран телефона, светил фонариком. Я все успела разглядеть, даже заставку запомнила, - говорит Валерия. - Пока Сергей искал деньги, Демьян то развязывал мне руки, то связывал обратно. Несколько раз подносил к моей шее нож тупой стороной, угрожал, но ничего так и не сделал. Уже в суде, когда разбирали второй эпизод, произошедший на трассе в Ейске (тогда из-за 300 тысяч рублей был убит парень - Авт.), я поняла, что Кеворкьян ничего не делает своими руками. Он организует, а исполнители всегда его подельники. Так что Демьян остается чистеньким.

Демьян уверяет, что аниматоров убивал не он. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Валерия считает - так было и в случае с аниматорами.

- Я видела ролики, где Кеворкьян надменно заявлял - "я не виноват, никого не убивал", - говорит пострадавшая. - Скорее всего, он снова взял на себя роль руководителя и убивал чужими руками.

На фото подозреваемые Арам Татосян (слева), Демьян Кеворкьян и Анатолий Двойников.

Напомним, ранее суд избрал меру пресечения всем троим обвиняемым в убийстве аниматоров в Выселковском районе. Мужчины заключены под стражу до 30 июня 2023 года.

Один из них - Демьян Кеворкьян - имеет за спиной сразу несколько судимостей. С 2016 года он мотал срок за создание вооруженной банды весной 2014-го.

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