«Пусть свои домыслы оставят при себе». Жена пропавшего почти две недели назад бизнесмена с Кубани прервала таинственное молчание

Пропавший Александр с женой Анастасией. Фото: соцсети

Александр Полещук из Кропоткина Краснодарского края как сквозь землю провалился. 29-летнего мужчину ищут почти две недели, но результаты пока минимальные. Он уехал из дома 10 мая по работе, но вечером не вернулся, хотя обещал жене и отцу. В последний раз его видели в день пропажи сначала в Песчанокопской Ростовской области – там он заправлял свой темно-зеленый «Субару», а потом и вовсе машина оказалась в Волгоградской области, почти за 400 км от родного города. Через 8 дней иномарку нашли полицейские, но самого Александра в ней не было.

- Автомобиль был найден в городе Котельниково Волгоградской области, - подтвердили информацию «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Поиски мужчины продолжаются.

Машину эвакуировали, а о мужчине опять ни слуху ни духу. Пока правоохранители и волонтеры ищут загадочно исчезнувшего бизнесмена, на Кубани ползли слухи о том, что жена хочет разойтись с Александром и готовит заявление в суд. Но Анастасия эту информацию не подтверждает.

- Пусть свои домыслы оставят при себе, - рассказала женщина «КП»-Кубань». И в доказательство своих слов через несколько дней выложила новый пост в соцсетях. На фотографии – она и Александр за накрытым столом на каком-то празднике. Муж смотрит в сторону супруги и улыбается.

- Я поддержку тебя в любую минуту. Хочу обратно, где все начиналось, - написала Анастасия Полещук.

Между тем загадочное исчезновение кубанского бизнесмена может быть связано с его крупными долгами. Источник «КП» – Кубань» в правоохранительных органах рассказал, что несколько человек уже обратились в полицию. Они обвиняют мужчину в мошенничестве. Якобы Полещук брал большие деньги на развитие бизнеса и обещал вернуть со ставкой 30%. Суммарно он мог задолжать инвесторам около 20 миллионов рублей. Семья мужчины эту информацию не подтвердила.