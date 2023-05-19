Машину пропавшего по дороге домой бизнесмена на Кубани нашли спустя восемь дней поисков

Машину бизнесмена нашли в Волгоградской области

29-летнего Александра Полещука из Кропоткина Краснодарского края продолжают искать в трех регионах юга страны. Мужчина пропал 10 мая и о нем до сих пор ничего неизвестно. Александр выехал из дома на работу, попрощался с женой и детьми и обещал вернуться как всегда вечером. Он планировал вместе со своей семьей поехать в детский магазин одежды. Но во второй половине дня Александр перестал отвечать на звонки.

Мужчина занимался установкой навесов и металлических ограждений. Поэтому его очередная командировка была для родных обычным делом. Сначала он отправился в станицу Новопокровскую Краснодарского края, затем оказался в Белой Глине, а уже через несколько часов в Песчанокопском Ростовской области. Там его засекла камера видеонаблюдения. После того, как он заправил автомобиль, он рванул в сторону Волгограда.

После 18 часов 10 мая его темно-зеленый "Субару" видели в Котельниково Волгоградской области. Здесь же след таинственно пропавшего мужчины оборвался. Но в ночь на 19 мая его машину нашли в том же городе, где камеры засекли автомобиль в последний раз. Александра Полещука в ней не было.

- Автомобиль был найден в городе Котельниково Волгоградской области, - подтвердили информацию kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Поиски мужчины продолжаются.

Машину эвакуировали. Правоохранители будут ее тщательно осматривать. На связь с семьей Александр Полещук так и не вышел.

Напомним, после загадочного исчезновения бизнесмена появилась версия, что у него были долги. Возможно, именно из-за них мужчина и скрылся. Источник «КП» – Кубань» в правоохранительных органах рассказал, что несколько человек уже обратились в полицию. Они обвиняют мужчину в мошенничестве. Якобы Полещук искал деньги для развития бизнеса. Он брал большую сумму и обещал вернуть со ставкой 30%. Одним Александр заявлял, что строил фермерские хозяйства. Суммарно он мог задолжать инвесторам около 20 миллионов рублей.

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