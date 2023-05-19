По дороге домой пропал бизнесмен из Краснодарского края: последние новости на 19 мая 2023

Александр Полещук. Фото: соцсети

29-летего Александра Полещука из Кропоткина Краснодарского края продолжают искать в трех регионах юга страны. Мужчина пропал 10 мая. Он выехал из дома на работу, своей семье обещал вернуться вечером, но во второй половине дня перестал отвечать на звонки. Александр занимался установкой навесов и металлических ограждений. Поэтому его очередная командировка была для родных обычным делом. Сначала он отправился в станицу Новопокровскую Краснодарского края, затем оказался в Белой Глине, а уже через несколько часов в Песчанокопском Ростовской области. Там его засекла камера видеонаблюдения. После того, как он заправил автомобиль, он рванул в строну Волгограда. После 18 часов 10 мая его темно-зеленый "Субару" видели в Котельниково Волгоградской области. Здесь же след таинственно пропавшего мужчины оборвался.

Лишь через восемь дней поисков машина Александр была найдена. В ней его не было.

- Нам уже третий день эсэмэски с разных номеров приходит, что нашли. Сегодня папа звонил, сказали информация на проверке, позже сообщат, - рассказала "КП"-Кубань" сестра пропавшего Валентина. По ее словам, предполагаемый автомобиль брата найден на обочине у Котельниково, без повреждений.

Правоохранительные органы и волонтеры не останавливают поиски Александра Полещука. На связь с родственниками мужчина так и не выходил. После его исчезновения появилась версия, что у бизнесмена были крупные долги. Возможно, он скрылся из-за них.