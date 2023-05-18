«Третий день приходят странные сообщения»: сестра пропавшего по дороге домой бизнесмена заявила о таинственном следе в поиске брата

Предполагаемый автомобиль пропавшего бизнесмена. Фото: соцсети

Предполагаемый автомобиль пропавшего бизнесмена из Краснодарского края найден в Волгоградской области. Александр Полещук передвигался на темно-зеленом "Субару". Возможно, именно его машину обнаружили вблизи Котельниково, где в последний раз ее передвижение зафиксировали камеры видеонаблюдения.

- Нам уже третий день смски с разных номеров приходит, что нашли. Сегодня папа звонил, сказали информация на проверке, позже сообащт, - рассказала "КП"-Кубань" сестра пропавшего Валентина.

Брошенный автомобиль находился на обочине, видимых повреждений на нем нет, сообщила родственница.

Загадочно исчезнувшего Александра Полещука ищут восьмые сутки в трех регионах - на Кубани, Ростовской и Волгоградской областях. Мужчина из Кропоткина пропал 10 мая. Он сказал, что едет в соседнюю станицу по делам, но сам домой так и не вернулся, его телефон молчит уже больше недели.

По камерам видеонаблюдения был отслежен его маршрут. Сначала он отправился в Белую Глину, затем в село Песчанокопское Ростовской области. После этого рванул по трассе на Волгоград. След 29-летнего мужчины затерялся у Котельниково Волгоградской области.

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