Бывший мэр Краснодара Евгений Первышов: За работу в зоне СВО денег не получаю

Евгений Первышов откровенно рассказывал, как справляется со стрессом на передовой.

В зоне спецоперации бывший глава Краснодара, а ныне депутат Госдумы Евгений Первышов находится больше полугода. Осенью он отправился добровольцем на передовую. В начале февраля продлил контракт, и сейчас наравне с другими военными выполняет боевые задачи на особо опасных направлениях. Во время очередного отпуска экс-мэр дал эксклюзивное интервью “Комсомольской правде” - он стал героем нового выпуска программы «Без маски». Евгений Первышов рассказал о службе в зоне спецоперации. А еще поделился, как к его решению отнеслась семья и о какой награде мечтает.

Ушел не ради пиара

- Почему отправился в зону СВО? Это мое внутреннее решение, убеждение, что необходимо продолжать помогать на сегодняшний день, - признался Евгений Первышов. - Контракт у меня продлевается автоматически, связано это с изменениями в законе. То есть мне нет необходимости переподписывать документы.

Также Евгений Первышов ответил злопыхателям, которые уверены, что депутаты находятся далеко от линии соприкосновения и спят в бронированных капсулах.

- Пусть приезжают и посмотрят своими глазами, каковы условия в зоне СВО, - заявил экс-глава города. - Я убежден, что в этой ситуации доказывать что-либо не нужно. Здесь нет места для пиара или раскручивания себя во время боевых действий. Многие ребята принимают решение отправиться в зону спецоперации, количество добровольцев растет. Участок, где идут боевые действия, достаточно большой. Поэтому если есть желание и силы, то приходите на помощь нашим ребятам.

Контракт на безвозмездной основе

У Евгения Первышова до службы в зоне СВО был боевой опыт. Во время прохождения срочной службы с 1994 по 1996 годы он неоднократно бывал в горячих точках. Как признается депутат Госдумы, сейчас служба гораздо сложнее.

- Боевые действия более непредсказуемы. Мы не просто противостоим вооруженным силам Украины, а сражаемся с целой обоймой стран, которые находятся на их стороне, поддерживают материально, предоставляют технику, персонал, технологии. Достаточно большое количество наемников, мы понимаем, что это не добровольцы, это кадровые силы того или иного государства, которые были направлены в зону СВО, - сказал Евгений Первышов.

Как признался бывший глава города, за военную службу он не получает и рубля. Контракт у него заключен на безвозмездной основе.

Евгений Первышов больше полугода находится в зоне СВО.

- Полномочия депутата Госдумы с меня не сняты. Соответственно, я не имею право по закону получать какое-либо иное довольствие. Я получаю только зарплату депутата. Обмундирование мне выдали в сборном пункте, но каждый человек старается экипировать себя самостоятельно. То, что я ношу в зоне СВО, я приобрел за свой счет, - уточнил экс-мэр кубанской столицы. - Со стрессом на передовой боремся по-разному, но лучше всего помогает общение с сослуживцами. Когда ты видишь, что тяжело не только тебе, но и коллегам, легче становится после обычных бесед.

КСТАТИ

Гуманитарную помощь привозит сын

Для бывшего мэра важна поддержка семьи, которая решение Евгения Первышова о том, чтобы стать добровольцем, восприняла с пониманием.

- Конечно, старший сын сначала переживал. У него было много вопросов. Но, когда он стал приезжать ко мне с гуманитарной помощью, картина в его голове поменялась. Он поддерживает меня, как и мать моих детей. Она говорила: «Да, конечно, так надо, я все понимаю». Для меня это ценно.

А еще Евгений Первышов все письма от детей, которые приходили на передовую, хранит. Послания он привез домой, и надеется показать своим внукам, чтобы рассказать, как важна поддержка на передовой.

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