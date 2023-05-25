Черновая отделка и банковский залог: 6 способов сэкономить на покупке новой квартиры в Сочи

Источник: Домклик

Когда присматриваешь квартиру в сочинской новостройке, мечтаешь не столько о будущем уюте, сколько об экономии. Ведь цены у нас — почти Дубай, только черноморского разлива: по данным из разным источников, за квадратный метр нового жилья этой весной просят более 400 тысяч рублей, а за вторичку — около 250 тысяч.

- Жилье в Сочи дорожает, потому что на него стабильно высокий спрос, - говорит риелтор Анна Соколова. - Причем все чаще люди покупают квартиры не для жизни, а для заработка: сделал минимальный ремонт — и сдаешь в аренду. Хотя, по моим ощущениям, «отбивать» стоимость покупки придется очень долго.

Как бы то ни было, если такое вложение есть в планах, хорошо бы заранее рассмотреть все варианты снижения расходов. Конечно, не вдвое — если вам предлагают классную квартиру за полцены, на 99,9% это, в лучшем случае, самострой, а в худшем — мошенничество. Но есть и реально работающие способы.

Фото: Иван ВИСЛОВ

Покупать на старте продаж

Квартиры в новых домах на стадии котлована, как правило, намного дешевле, чем они же, но в уже практически построенном и введенном в эксплуатацию доме.

Какие тут могут быть подводные камни? Во-первых, если вы живете в съемной квартире, нужно посчитать, не обойдутся ли вам лишние 1 – 2 года ожидания в сумму, превышающую сэкономленную. Во-вторых, нужно особенно придирчиво подходить к выбору застройщика, чтобы не столкнуться с переносом сроков сдачи, а то и с недостроем.

- Обращайте внимание, аккредитован ли застройщик в крупных банках, которые предоставляют ипотеку, - советуют эксперты сервиса недвижимости Домклик от Сбера. - Этот факт может говорить в пользу его надежности.

Фото: Shutterstock

Соглашаться на «неудобные» варианты

Квартира на первом или последнем этаже, угловая квартира, квартира у лифта — все это считается негативными факторами, которые снижают стоимость жилья. Разница в цене может достигать 15%. В этом случае важно продумать для самого себя: что действительно будет минусом, а что не сильно волнует. Например, шум от лифта будет меньше слышно, если поставить качественную входную дверь, а вид из окна не так важен, если вас практически не бывает дома.

- Одна моя клиентка осознанно искала квартиру на 13-м этаже, - рассказывает риелтор. - Она считала 13 своим счастливым числом. И что самое интересное: застройщики были готовы предложить множество вариантов, причем дешевле, чем этажом ниже или выше. Вы не представляете, сколько у нас суеверных людей.

Кстати, месторасположения дома это тоже касается. Квартиры в Центральном районе будут дороже, чем в Лазаревском или Лоо. Хотя и там и там жить комфортно.

Источник: Домклик

Собирать все возможные скидки и акции

Их могут предлагать как сами застройщики, так и банк, в котором вы планируете брать ипотеку. В Сбере, например, если соблюсти ряд условий, можно снизить процентную ставку по базовым ипотечным программам на величину до 7,2%.

Вот составляющие этой экономии:

• 0,3% «срежется» при электронной регистрации сделки;

• 1% — скидка для зарплатных клиентов Сбера;

• 1% при страховании жизни и здоровья.

• До 4,9% при оформлении услуги «Своя ставка» — это единовременный платеж, который вносится на этапе оформления ипотеки и снижает ставку на весь период выплат. Кстати, в льготных ипотечных программах на новостройки такая опция тоже действует, только максимальный размер скидки меньше.

Кстати, не стесняйтесь проверять все возможные ипотечные программы: возможно, вы подойдете под какую-то из льготных — «Семейную», «Господдержку» или «IT».

Источник: Домклик

Просчитать цену отделки

Квартиры в новостройках с отделкой «под ключ» в Сочи в последние годы практически не встречаются. Да и предчистовая — редкий гость на рынке. В мае 2023 года в базе сервиса Домклик насчитывалось 2,5 тысячи квартир без отделки и порядка 500 предложений с черновой отделкой.

Разница между ними — в плане предстоящих хлопот и расходов, откровенно говоря, не такая большая. Правда, у черновой отделки есть такое финансовое преимущество: она позволяет «переложить» часть текущих расходов на ремонт на ипотеку — они войдут в общую стоимость квартиры, а значит и в общую сумму займа. И «растянутся» во времени на весь срок кредита.

Ну, а если важно сэкономить именно на «абсолютной» стоимости квартиры — можно присмотреться к вариантам без отделки. Пока ЖК будет достраиваться и сдаваться, глядишь — и на ремонт накопите.

Источник: Домклик

Купить ипотечную квартиру

Это, кстати, касается не только новостроек, но и вторичного жилья. Квартиры, которые находятся в залоге у банка (то есть ипотека за них еще не выплачена), можно покупать. Это не только безопасно — на нового собственника не перейдут ни штрафы, ни неустойки прежнего хозяина — но и выгодно. Чаще всего ипотечные квартиры продают в «особых обстоятельствах»: владелец не потянул кредит, ему нужно срочно уехать в другой город… или взять жилье побольше из-за рождения тройни. Чтобы побыстрее решить эти вопросы и не платить лишние проценты и пени за квартиру, с которой все равно решил расстаться, люди часто сбрасывают цену.

Как объясняют специалисты сервиса Домклик, чтобы приобрести залоговое жилье, с него сначала надо снять обременение, то есть закрыть чужую ипотеку. Чтобы не тянуть время, лучше прописать в договоре купли-продажи, что вырученные средства пойдут на погашение кредита, но оформлять это лучше с помощью опытных юристов или риелторов.

Если же вы хотите купить ипотечную квартиру в ипотеку (простите нас за «масло масляное»), это совсем просто. Как пояснили в Сбере, залог просто переоформят на нового собственника. Единственный минус покупки залоговой недвижимости, по крайней мере, у Сбера, — это ограничение на межрегиональные сделки. То есть, если оформляешь ипотеку в Сочи, то и квартира должна быть в Сочи, а не в Краснодаре или Санкт-Петербурге.

Источник: Домклик

Купить по переуступке

По словам эксперта, многие опасаются такого варианта покупки. Но в нем нет ничего страшного. Суть в том, что вы покупаете квартиру в строящемся доме не у застройщика, а у человека, который купил ее до вас. То есть вам продают не собственно недвижимость — ее пока еще не существует, а право требования этой недвижимости. Здесь самое сложное — это правильно оформить документы. Но может помочь и сам застройщик, ведь он тоже является стороной сделки.

- Такие сделки часто заключают на этапе, когда дом уже построен, но еще не введен в эксплуатацию, - говорит риелтор. - С одной стороны, уже нет рисков недостроя, с другой стороны — это все еще новостройка, которую можно купить подешевле.

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