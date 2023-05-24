По дороге домой пропал бизнесмен из Краснодарского края: последние новости на 24 мая 2023

Пропавший Александр Полещук с женой. Фото: соцсети

Загадочно пропавшего бизнесмена Александра Полещука из Краснодарского края ищут две недели. Полмесяца назад, 10 мая, он выехал из дома в Кропоткине по работе, хотел сделать замеры в станице Новопокровской, но оказался сначала в Ростовской области, а потом и вовсе двинул в сторону Волгограда. Мужчина передвигался на темно-зеленой "Субару". Ее движение отследили камеры видеонаблюдения.

- Мы договаривались, что вечером поедем в магазин, купить одежду для нашего двухмесячного сына. Но телефон Саши замолчал, - вспоминает жена пропавшего Анастасия.

Родственники обратились в полицию и к волонтерам. Сейчас Александра ищут в трех регионах юга России. 19 мая его автомобиль был найден в городе Котельниково Волгоградской области. Машина была целой, без повреждений и стояла на обочине, словно ее просто бросил водитель, а сам поехал дальше. Иномарку эвакуировали.

Тем временем близкие Александра не находят себе места. У бизнесмена дома остались жена и два сына. Супруга после долгого молчания написала трогательный пост, опровергнув слухи о том, что она хочет развестись с Александром.

- Пусть свои домыслы оставят при себе, - рассказала женщина «КП»-Кубань».

И в доказательство своих слов через несколько дней выложила новый пост в соцсетях. На фотографии – она и Александр за накрытым столом на каком-то празднике. Муж смотрит в сторону супруги и улыбается. - Я поддержу тебя в любую минуту. Хочу обратно, где все начиналось, - написала Анастасия.

Внезапная пропажа 29-летнего мужчины может быть связана с проблемами в финансах. По одной из версий, бизнесмен крупно завяз в долгах. Он брал деньги в долг, обещая вернуть сумму с большими процентами. Несколько человек уже написали заявление о мошенничестве в полицию.