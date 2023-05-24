На Кубани водителю «девятки», насмерть сбившему 13-летнюю школьницу, дали условный срок

Погибшей Диане было 13 лет Фото: личный архив

В Славянске-на-Кубани вынесли приговор водителю «девятки», насмерть сбившему 13-летнюю школьницу. 19-летнему парню назначили 2 года лишения свободы условно. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, смертельное ДТП произошло 24 сентября 2022 года в станице Петровской Славянского района. Вечером, около семи часов, 13-летняя Диана Боярко возвращалась домой по улице Володарской. В этот момент в школьницу на всей скорости влетела ВАЗ 21093.

Как оказалось, за рулем «девятки» сидел 19-летний Егор Ярошевский. В салоне автомобиля находились еще несколько подростков.

От столкновения машину помяло Фото: личный архив

- Следствием и судом установлено, что обвиняемый управлял автомобилем «ВАЗ 21093» с непригодными для эксплуатации шинами, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Фигурант превысил разрешенную скорость движения, выехал на полосу встречного движения, не убедившись в отсутствии встречного транспорта.

Уворачиваясь от авто, проезжавшего по встречной полосе, водитель резко съехал на обочину. И сбил проходившую здесь школьницу.

Пострадавшую Диану с места ДТП экстренно доставили в больницу. Но удар оказался настолько сильным, что девочка, спустя несколько дней, скончалась.

– У нее случился отек мозга, переломаны кости таза были, еще много всего... А 1 октября Дианочка умерла, – ранее рассказывала «КП»-Кубань» мама погибшей Дианы.

Кроссовки девочки разметало по обочине Фото: Личный архив

По факту ДТП следователи завели уголовное дело, расследование которого было завершено в апреле. А спустя месяц суд огласил виновному в ДТП приговор.

Как уточнили в Объединенной пресс-службе краевых судов, виновный полностью признал вину, раскаялся, частично возместил ущерб и продолжает выплачивать компенсацию. В результате ему назначили 2 года лишения свободы условно. Кроме того, виновному в смертельном ДТП запрещено 2,5 года садиться за руль.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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