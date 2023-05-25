Регион погрузился в депрессию. Грозы, град и сильный ветер останутся в Краснодарском крае до конца месяца

Ливни и грозы продлятся до конца мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Середина мая не дает расслабится жителям Кубани. Начало месяца не порадовало погодой, а потом и вовсе начался природный апокалипсис. Особенно страдают от него предгорные районы – Мостовской, Апшеронский и Лабинский районы. Там местами выпал крупный град величиной с куриное яйцо. Льдины побили огороды и крыши домов. К счастью, пострадавших и сильных повреждений зданий нет. А 24 мая рухнул временный мост через реку Фарс. Переправа не выдержала бурного потока воды.

Ливнево-грозовые катаклизмы не уйдут с территории Краснодарского края еще шесть дней. При этом тучи будут набегать временами, а температура воздуха будет достаточно высокой.

- Регион погрузился в депрессию. Это когда в поле пониженного давления находится несколько центров циклонов, - рассказала «КП»-Кубань» начальник отдела гидрометеообеспечения краснодарского Гидрометцентра Светлана Попова. – Ожидать изменений не приходится. Резких скачков ни ночных и дневных температур не будет.

Кратковременные дожди и грозы будут терзать Кубань ближайшие выходные. До конца 25 мая сохранится штормовое предупреждение.

- В целом мы ожидаем сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 22 м/с, - отмечает синоптик. - Ветер будет западный с переходом на северный 4-9 м/с, местами порывы до 12 м/с.

КОНКРЕТНО

Погода 26 и 27 мая в Краснодарском крае

Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +22…+27 градусов. На Черноморском побережье переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +20…+25 градусов.

Температура воды на 26 мая

Ейск +18 градусов Анапа +16 градусов Новороссийск +17 градусов Геленджик + 17 градусов Сочи +16 градусов.