По дороге домой пропал бизнесмен из Краснодарского края: последние новости на 26 мая 2023

Пропавший бизнесмен Александр Полещук. Фото: личный архив семьи

Загадочно пропавшего бизнесмена Александра Полещука из Краснодарского края ищут 16 суток. За это время удалось найти только его автомобиль, на котором он выехали из дома 10 мая. Темно-зеленый "Субару" бросили на обочине в городе Котельниково Волгоградской области. Машина не повреждена, ее эвакуировали. После этого след 29-летнего мужчины окончательно затерялся.

Дома Александра в неведении ждут недавно родившая жена и два сына, одному 6 лет, другому - два месяца. Утром 10 мая он уехал из дома по делам, а вечером оказался в 400 километрах от Кропоткина Краснодарского края, где жил. Сначала он заехал в село Белая Глина, потом оказался в Песчанокопской Ростовской области и дальше взял курс на трассу в Волгоградскую область. Его передвижения фиксировали камеры видеонаблюдения.

Почти каждый день в своих соцсетях жена Александра Анастасия выкладывает посты. Информацией о месте, где может быть ее муж, она не владеет. Телефон супруга выключен. Она обращается с просьбами помочь в поиске пропавшего. В последнем сообщении Настя признается, что сильно скучает.

- Я так скучаю по тебе...Где ты? - написала женщина.

Также Анастасия выложила видео, где они с Александром держатся за руки и едут в машине.

Поиски Александра Полещука продолжаются. В них участвуют предохранители и волонтеры.