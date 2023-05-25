Жена пропавшего по дороге домой бизнесмена с Кубани сделала новое признание на 16-е сутки исчезновения мужа

Александр Полещук вместе с женой. Фото: соцсети

Прошло чуть больше двух недель с того момента, как на Кубани загадочно пропал бизнесмен из Кропоткина Александр Полещук. Родные забили тревогу 10 мая. В этот день 29-летний мужчина и отец двоих маленьких детей уехал утром по делам. Жене сказал, что отправился в соседнюю станицу Новопокровскую, но вечером не вернулся. Позже камеры видеонаблюдения засекли его темно-зеленый "Субару" в Ростовской области, и автомобиль взял курс на Волгоград. Через 8 дней иномарку нашли на обочине в небольшом городе Котельниково Волгоградской области, это почти за 400 километров от дома, где живет семья Александра. В салоне машины никого не было, ее эвакуировали.

Все это время Александра ждут жена, родители и сестра. Но телефон бизнесмена молчит, на связь он не выходит. Где он теперь, не знает никто из близких.

- Я так скучаю по тебе...Где ты? - задается вопросом жена пропавшего Анастасия. Почти каждый день она выкладывает ностальгические посты. Последнее сообщение она снабдила видео, на котором они с мужем едут в машине, держась за руки.

Пропажа Александра Полещука, возможно, связана с его крупными долгами. Он брал деньги на развитие бизнеса у людей и обещал вернуть с большими процентами. Потенциальные инвесторы верили ему, но отдавать деньги мужчина не спешил. Его долг составляет, по предварительным данным, около 20 млн рублей.