«Они там поубивают друг друга». Жена пропавшего бизнесмена написала заявление на дядю после того, как он забрал машину из-за долгов

Анастасия Полещук написала заявление на дядю после давления. Фото: соцсети

Ситуация в семье пропавшего 10 мая бизнесмена Александра Полещука накаляется. Его жена Анастасия и ее родной дядя написали встречные заявления в полицию. Причиной стал автомобиль, который родственник забрал у женщины после таинственного исчезновения мужа.

- Он пришел к ней с каким-то мужчиной и сказал – отдавай машину за долги, которые брал твой муж, стал угрожать, что с детьми расправятся кредиторы и даже привел с собой какого-то мужчину, которому якобы должен Саша. По ее словам, дядя оказывал на нее давление, - рассказала «КП»-Кубань» сестра пропавшего бизнесмена Валентина.

Испугавшись, Анастасия Полещук подписала договор купли-продажи и отдала ключи от авто – в счет долга. Но при этом не позвонила родственникам по линии супруга, хотя те просили ее об этом.

- Через два дня она вызвала участкового, написала заявление на дядю, что он с помощью угроз и незаконно забрал ее машину, а он написал встречное на нее. На самом деле были там какие-то деньги или нет, мне неизвестно, - говорит Валентина. – Мне кажется, они там поубивают друг друга.

Родственница также поделилась, что Александр возможно участвовал в финансовой пирамиде.

- Кто-то говорит, что с 2021 года, кто-то что на там уже 4 года, но я об этом ничего не знаю, - добавила она.

Напомним, Александр Полещук пропал 10 мая. Он выехал из Кропоткина по делам, попрощался с женой и детьми. Сначала его поехал в станицу Новопокровскую Краснодарского кая, но потом оказался в Песчанокопской Ростовской области, а потом пересек границу в Волгоградской областью. В городе Котельниково 17 мая была найдена машина, на которой передвигался мужчина, но в ней его не оказалось. О судьбе бизнесмена ничего неизвестно уже больше двух недель.