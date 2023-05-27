По дороге домой пропал бизнесмен из Краснодарского края: последние новости на 27 мая 2023

Пропавший бизнесмен Александр Полещук. Фото: Личный архив

Загадочно пропавшего бизнесмена Александра Полещука из Краснодарского края ищут 17 суток. Единственным следом его стал автомобиль, на котором он выехал из дома 10 мая. Темно-зеленый "Субару" бросили на обочине в городе Котельниково Волгоградской области. Машина не повреждена, ее эвакуировали. Но теперь след 29-летнего бизнесмена и вовсе затерялся.

Утром 10 мая он уехал из дома по делам, а вечером оказался в 400 километрах от Кропоткина Краснодарского края, где жил. Сначала он заехал в село Белая Глина, потом оказался в Песчанокопской Ростовской области и дальше взял курс на трассу в Волгоградскую область. Его передвижения фиксировали камеры видеонаблюдения.

С того времени телефон Александра Полещука не отвечает.

Однако каждый день открываются все новые семейные тайны.

Его жена Анастасия и ее родной дядя написали встречные заявления в полицию. Причиной стал автомобиль, который родственник забрал у женщины после таинственного исчезновения мужа.

- Он пришел к ней с каким-то мужчиной и сказал – отдавай машину за долги, которые брал твой муж, стал угрожать, что с детьми расправятся кредиторы и даже привел с собой какого-то мужчину, которому якобы должен Саша. По ее словам, дядя оказывал на нее давление, - рассказала «КП»-Кубань» сестра пропавшего бизнесмена Валентина.

Испугавшись, Анастасия Полещук подписала договор купли-продажи и отдала ключи от авто – в счет долга. Но при этом не позвонила родственникам по линии супруга, хотя те просили ее об этом.

- Через два дня она вызвала участкового, написала заявление на дядю, что он с помощью угроз и незаконно забрал ее машину, а он написал встречное на нее. На самом деле были там какие-то деньги или нет, мне неизвестно, - говорит Валентина. – Мне кажется, они там поубивают друг друга.

Родственница также поделилась, что Александр возможно участвовал в финансовой пирамиде.