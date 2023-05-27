Вода поднялась до опасных отметок: что происходит на юге России после затопления

До сих пор остаются подтопленными 21 жилой дом и 147 дворов

На юг России обрушился сильный ливень. Многие регионы Кубани подтопило. Реки начали выходить из берегов. А в пяти населенных пунктах Кубани ввели режим ЧС из-за паводков.

- К утру 27 мая на реках наблюдается спад. Подъемы уровня воды с достижением опасных и неблагоприятных отметок наблюдалось на реках в Лабинском, Мостовском и Курганинском районах, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Дожди в разных районах Кубани продолжались всю ночь. Ливень перестал идти ближе к 06:00 часам.

- От воды освобождено в Лабинском, Кущевском, Новокубанском районах 29 домовладений, 99 приусадебных участков, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, до сих пор остаются подтопленными 21 жилой дом и 147 дворов в Лабинском, Кущевском и Курганинском районах. Для откачки привлечено 18 единиц водооткачивающей техники. Всего от РСЧС - 148 человек, 37 единиц техники.

- В готовности к реагированию находится аэромобильная группировка МЧС Кубани - 20 человек и пяти единиц техники, - заключили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Адыгее обстановка не лучше. В регион несколько день лил сильный дождь не переставая. В ауле Ходзь затопленными оказались более сотни дворов и домовладений. Дороги превратились в реки, а дворы и поля - в озера. Местные власти ввели режим ЧС в ауле.

Горная речушка Ходзь вышла из берегов. Водители бросали автомобили на дороге, лишь бы самим спастись от бурлящих потоков воды.

27 мая с раннего утра в ауле Ходзь спасатели ликвидируют последствия подтоплений. Местным жителям оказывают всю необходимую помощь.

Организована работа откачки воды с приусадебных участков, прочистка водоотводных каналов.

Местным жителям оказывают всю необходимую помощь.

Для отвода воды и подсыпки привлечена инженерная техника.

- Постараемся свести ущерб жителей к минимуму, в том числе – поможем фермерам, земли которых пострадали, - сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.