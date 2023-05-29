«Ключей и барсетки не было». Сестра пропавшего по дороге домой бизнесмена с Кубани рассказала подробности о найденном автомобиле Александра Полещука

Александр Полещук. Фото: архив семьи

Пропавшего 10 мая бизнесмена с Кубани Александра Полещука ищут 19-е сутки. Мужчина уехал из дома по делам в соседнюю станицу, но вечером, как обещал, не вернулся. Его телефон молчит больше двух недель. Единственная зацепка в деле о его таинственном исчезновении – автомобиль «Субару» - был найден 17 мая брошенным в лесополосе у города Котельниково Волгоградской области. Это почти 400 километров от Кропоткина Краснодарского края, где жил Александр со своей семьей.

- За машиной на следующий день поехал отец Саши, она была опечатана, - рассказала «КП»-Кубань» сестра пропавшего мужчины Валентина.

Как выяснилось, в салоне иномарки остались документы на нее, один блокнот для записей и рабочий инструмент.

- Ключей не было, телефона нет, Сашиной барсетки и второго блокнота, куда он делал важные отметки по работе, - тоже. Никаких следов борьбы или сопротивления. Такое ощущение, что человек просто бросил машину и ушел, - отметила женщина.

Но просто так уйти все же было непросто. Место, где найден темно-зеленый автомобиль, - глухое. До ближайшей заправки километров пять и больше ничего вокруг.

- У меня несколько версий. Его либо кто-то там уже ждал, либо машину пригнал туда не он. Может, специально следы запутали, - считает сестра Александра.

После того как автомобиль мужчины был найден, никаких известий об Александре не было. Правоохранительные органы ищут его в трех регионах юга страны.