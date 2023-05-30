По дороге домой пропал бизнесмен из Краснодарского края: последние новости на 30 мая 2023

Александр Полещук с женой. Фото: соцсети

Уже 20 дней нет никакой информации о судьбе бизнесмена Александра Полещука из Кропоткина Краснодарского края. Мужчину ищут полиция и волонтеры, но он будто испарился. Лишь его автомобиль, найденный 17 мая, напоминает о том, какой путь проделал Александр перед тем, как исчезнуть. 10 мая он выехал из дома, попрощавшись с женой и сыновьями. В этот день он с инструментом побывал в станице Новопокровской, а затем оказался в других регионах - сначала в Ростовской, а ближе к вечеру в Волгоградской области.

В небольшом городе Котельниково мужчина бросил свой темно-зеленый "Субару". Иномарку нашли на окраине в лесополосе. Никаких следов борьбы, никакого повреждения машина не получила. В салоне остались инструменты, документы на авто и блокнот для записей. Остальные вещи, по всей видимости, Полещук забрал с собой.

- Ключей не было, телефона нет, Сашиной барсетки и второго блокнота, куда он делал важные отметки по работе, - тоже, - рассказала сестра пропавшего бизнесмена Валентина.

Она выдвинула несколько версий, как автомобиль мог оказаться на обочине без хозяина.

- Его либо кто-то там уже ждал, либо машину пригнал туда не он. Может, специально следы запутали, - считает женщина.

Родные Александра ждут его домой почти три недели.