Убил и спрятал тело на свалке. Спустя 20 лет на Кубани задержали подозреваемого в убийстве пропавшей девушки

Тело девушки обвиняемый спрятал на станичной свалке Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

В Крыловском районе Кубани раскрыли преступление 20-летней давности. Следователям удалось задержать подозреваемого в убийстве 20-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Девушка пропала летом 2002 года. Поиски шли долгое время, но не давали никакого результата. Лишь спустя 20 лет правоохранители установили причину пропажи 20-летней местной жительницы.

Как оказалось, девушка стала жертвой преступления. Вечером 9 июня она шла вместе со своим знакомым по улице Ленина в станице Кугоейской. В какой-то момент между парнем и девушкой завязалась ссора. Приятели повздорили настолько серьезно, что знакомый девушки набросился на нее с кулаками. Несколько ударов хватило, чтобы она упала без сознания. Больше девушка не очнулась.

Поняв, что она мертва, мужчина решил скрыть следы преступления. Воспользовавшись тем, что на улице была ночь, он взял тело убитой и отнес на станичную свалку. Спрятав девушку в мусоре, парень ушел.

После того, как она не вернулась домой, родственники и правоохранители начали поиски. Тем временем обвиняемый жил обычной жизнью. Спустя 20 лет удалось установить причастного к убийству.

– Следователем Павловского межрайонного следственного отдела и криминалистом отдела криминалистики СКР по краю при оперативной поддержке сотрудников районного отдела полиции фактически заново был отработан круг знакомых потерпевшей, - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

На допросе 43-летний мужчина во всем признался. Он рассказал о преступлении в подробностях и показал, где спрятал в ту ночь тело убитой девушки. Ему предъявлено обвинение.

– По уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы. Назначен полный комплекс судебных экспертиз, – уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР.

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