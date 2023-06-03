Фата-моргана в Азовском море. Фото: скриншот видео

Редкое природное явление подняло в воздух корабли в Ейске. Два судна на Азовском море словно парили на горизонте летним днем 3 июня. Этот оптический обман сняли на видео очевидцы.

- Фата-моргана, такое бывает нечасто, - говорят местные жители.

Миражи на море возникают из-за перепада температур и плотности. На воде она очень низкая, а чуть выше солнце уже прогрело атмосферу. Парение предметов будет длится до тех пор, пока все не придет в баланс.

Физики говорят, что подобное отражение предметов может иногда быть за сотни километров. К тому же их очертания могут двигаться и менять очертания.

Ранее "Комсомольская правда"-Кубань" писала, что очевидцы сняли первый в этом году смерч. Он пролетел вечером 2 июня в Славянском районе рядом со станицей Черноерковской. Огромный столб пыли несся в сторону Черноморского побережья. Обычно смерчи образуются в жаркую погоду под хорошо развитым кучево-дождевым облаком. В этот день в районе были все условия для возникновения торнадо.

А в Лабинском районе вышедшие из берегов реки затопили более ста домов. 12 человек эвакуировали в гостиницы.