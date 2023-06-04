Не раз был судим, наблюдался в психдиспансере. Что известно о мужчине, до смерти забившем 7-летнюю падчерицу ремнем

Задержанный после убийства семилетней девочки был трижды судим.

В Сочи отправили под стражу 24-летнего Игоря С. Его подозревают в жестоком убийстве 7-летней падчерицы. За плохое поведение он избил девочку ремнем. По данным Следкома Кубани, мужчина нанес ребенку не меньше 15 ударов - бил по голове и в область живота. Несколько дней девочка жаловалась на сильные боли. Спустя неделю после трагедии первоклассница умерла в машине скорой. По данным KP.RU, подозреваемый в убийстве 7-летней девочки оказался рецидивистом - за его спиной три судимости.

Впервые он попался в руки правоохранителей, когда ему едва исполнилось 18 лет. За грабеж, разбой и кражу его приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Но не успел он окончательно отбыть наказание, как вновь пошел по кривой дорожке. В 2020 году парень проник в дом к людям, забрал несколько дорогих телефонов и кошелек с деньгами. Один из проживающих в доме мужчин поймал его на горяченьком, и заставил вывернуть карманы с похищенным. Суд признал Игоря виновным в краже, и добавил к ранее назначенному наказанию еще три месяца лишения свободы.

Выйдя на свободу, Игорь снова совершил кражу. На этот раз его отправили в колонию строгого режима на 1 год и 8 месяцев. При этом после освобождения ему назначили еще административный надзор.

- За период отбывания наказания трудоустроен не был. Привлекался к работам без оплаты труда, но относился к ним безразлично, выполнял под контролем, - указано в решении суда. - Установленный порядок отбывания наказания нарушал - всего имеет 20 взысканий.

На три года ему запретили покидать город, а еще он должен был дважды в месяц отмечаться в УВД.

- На учете в наркологическом диспансере он не состоял. Но наблюдался в психоневрологическом диспансере, - сообщает KP.RU источник в суде. - У него был диагностирован синдром эмоциональной неустойчивости. Он характеризуется перепадами настроения, импульсивностью, непоследовательностью действий, отсутствием самоконтроля, аффективными вспышками, чрезмерной раздражительностью.

ВАЖНО!

Знакомые семьи говорят, что Игорь рос в многодетной семье. Все дети были неблагополучными - его братья также имеют за плечами судимость.

- О том, что произошло тогда в квартире, мы толком не знаем... Ужасно жалко девочку, сейчас родные готовятся к похоронам, - рассказывает KP.RU одна из родственниц. - Открыт сбор средств для помощи.

РЕКВИЗИТЫ

2200390879017605 Ольга Анатольевна С. (банковский счет бабушки убитой девочки).

«Комсомолка» приносит искренние соболезнования семье погибшего ребенка.

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