«Должна была поехать с ним!»: Вдова убитого аниматора Кирилла Чубко могла погибнуть вместе с мужем

Дарья Чубко вместе с убитым бандитами мужем Кириллом. Фото: СОЦСЕТИ

Расследование жестокого убийства двух организаторов праздника Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко идет полным ходом. Напомним, аниматоры возвращались домой с выступления, но по дороге на них напали дорожные бандиты. Они ограбили молодых людей, после чего расправились с ними. Все трое мужчин задержаны, им предъявили обвинения. Тем временем вдова погибшего Кирилла Чубко продолжает делиться в соцсетях семейными воспоминаниями. А сейчас решилась на откровение - в ту ночь она могла погибнуть вместе с мужем.

Дарья Чубко рассказала о том, что праздничное агентство с ростовыми куклами они создали вместе с супругом. Кирилл тогда работал в строительном бизнесе, а девушка - кондитер. Загоревшись идеей, они открыли дело, начали активно получать заказы.

- Где мы только не работали... И рано утром, и поздно ночью - по всему краю выезжали. И всегда все было хорошо! - поделилась откровением Дарья Чубко. - И на тот заказ (на который поехали Кирилл с Татьяной 28 апреля - Авт.) я должна была ехать вместе с мужем. Но я осталась с ребенком дома, Кирилл поехал без меня...

Вдова убитого мужчина призналась, что после его смерти не может продолжать заниматься организацией праздника. Но перепродавать бизнес она не захотела. Свое детище передала брату, который всегда ее поддерживал и помогал.

На фото подозреваемые Арам Татосян (слева), Демьян Кеворкьян и Анатолий Двойников.

Пока же Дарья хочет лишь одного - чтобы виновные получили справедливое наказание и ответили по всей строгости закона. Ранее она высказалась по поводу петиции с требованием пожизненного заключения для обвиняемых в убийстве Кирилла и Татьяны. Вдова призывает всех неравнодушных подписать петицию, поскольку важен общественный резонанс.

Ранее вдова погибшего на Кубани аниматора Кирилла Чубко рассказала, что произошло в день убийства ее мужа.

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