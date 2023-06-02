«Зарабатывать можно только преступным путем». Как обвиняемый в убийстве аниматоров сколотил банду

Демьян Кеворкьян мотал срок за создание вооруженной банды весной 2014-го.

Полным ходом идет расследование громкого дела об убийстве аниматоров на Кубани. Напомним, 29 апреля трое мужчин напали на Кирилла Чубко и Татьяну Мостыко. Они ограбили организаторов праздника, после чего зарезали. Всем троим задержанным официально предъявили обвинения. По версии СК, головорезы между собой распределили роли. Анатолий Двойников перерезал горло мужчине, а Арам Тотосян точно так же расправился с девушкой. После убийства бандиты поделили добычу - Двойников получил 20 тысяч рублей, а Татосян - 30 тысяч. Оставшиеся 140 тысяч рублей забрал себе главарь – Демьян Кеворкьян, который заявил, что абсолютно не причастен к убийствам и не понимает, в чем его обвиняют.

Такую же тактику поведения он выбирал и в 2016 году, когда его судили за создание ОПГ, хранение оружия и вымогательство. На протяжении всего судебного процесса, он дерзил и каждое заседание отрицал вину. Более того, услышав приговор, по которому получил 18 лет строгача, главарь банды подал апелляцию аж в Верховный суд. При этом выкатил список своих жалоб.

На фото подозреваемые Арам Татосян (слева), Демьян Кеворкьян и Анатолий Двойников.

- Судом допущены нарушения моего права на защиту - меня незаконно удаляли из зала судебного заседания во время процесса, - был недоволен Демьян Кеворкьян. - Кроме того, мне отказали в проведении очной ставки с потерпевшими. Суд оказывал давление на свидетелей, они меняли свои показания в пользу стороны обвинения. Меня оговорили!

К слову, Кеворкьян уверял, что оболгали его даже сами подельники, а все потому, что на них якобы оказывалось психическое и физическое давление.

Один из эпизодов произошел на трассе «Краснодар-Ейск», когда участницы банды остановили автомобиль и попросили водителя и находящегося вместе с ним пассажира подвести их. После этого владельца машины и его друга избили, затем одного из мужчин застрелили, а другого заставили отдать 300 тысяч рублей.

По словам бандита, его вина в этом так и не была доказана. Мол, он заступался за подруг, к которым компания парней начала приставать.

- 300 тысяч рублей не были предметом вымогательства. Эти деньги потерпевшие передали добровольно в обмен на то, чтобы девушки не обращались в полицию с заявлением об их похищении и попытке изнасилования, - заявлял Кеворкьян.

Вот только суд установил обратное - разбойное нападение на молодых людей было заранее спланировано.

Отрицал Кеворкьян и то, что он создал банду. Из показаний членов группировки суд выяснил, что ОПГ было создано в апреле 2014-го. Именно с того момента домой к Сергею Квитко и его девушке Валерии Гузун стал приезжать Кеворкьян. Во время разговоров они обсуждали, как будут нападать на людей и какое оружие будут использовать. А еще нашлись свидетели, которые рассказали, что их активно зазывали стать частью ОПГ.

- Весной 2014 года подсудимый говорил о том, что в настоящее время деньги можно заработать только преступным путем, предлагал вступить в банду (быть водителем), но я отказался, - рассказывал один из свидетелей.

Напомним, ранее жертва банды рассказала KP.RU о том, что «Демьян Кеворкьян расправлялся с людьми чужими руками».

- Он организует, а исполнители всегда его подельники. Так что Демьян остается чистеньким, - говорит пострадавшая. - Думаю, так было и в случае с аниматорами, которых убили подельники Кеворкьяна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вдова погибшего на Кубани аниматора Кирилла Чубко спустя месяц после смерти мужа рассказала, что произошло в день убийства

Семья мужчины до сих пор не может прийти в себя после трагедии (подробнее)

Расправляется с людьми чужими руками. Жертва главаря банды, убившей аниматоров на Кубани, рассказала жуткие детали нападения на ее семью из-за 1800 рублей

Петицию за пожизненный срок для убийц аниматоров на Кубани подписала почти 51 тысяча человек (читайте далее)

«Многие предлагают помощь»: вдова убитого аниматора Кирилла Чубко написала трогательное сообщение

Вдова погибшего на Кубани аниматора Кирилла Чубко призывает подписать петицию о пожизненном сроке для убийц ее мужа (читайте далее)

«Мы репетировали». Вдова убитого аниматора Кирилла Чубко рассказала, что случилось за день до его пропажи

Вдова погибшего на Кубани аниматора Кирилла Чубко поделилась откровенным воспоминанием (читайте далее)

«Постоянно дерзил». Найдена еще одна жертва главаря банды, убившей аниматоров на Кубани

Жертва обвиняемого в убийстве аниматоров на Кубани Демьяна Кеворкьяна рассказала, как спаслась после нападения (подробнее)

«Хочу посмотреть в глаза матерям бандитов!»: вдова убитого аниматора Кирилла Чубко написала душераздирающее послание

Вдова убитого на Кубани аниматора Кирилла Чубко откровенно рассказала, как живет после трагедии (подробнее)

Потребовался серьезный грим. Дядя убитого аниматора Кирилла Чубко рассказал о похоронах

Семья убитого Кирилла Чубко рассказала о том, как проходило прощание (читайте далее)

Семья погибшего аниматора Кирилла Чубко на Кубани не верит в случайную встречу с убийцами

Родные уверены - бандиты поджидали на дороге своих жертв (читайте далее)

Сын положил рисунки в гроб. Зверски убитого аниматора Кирилла Чубко похоронили на Кубани

В Усть-Лабинске похоронили убитого бандитами аниматора Кирилла Чубко 5 мая (читайте далее)