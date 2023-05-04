Подозреваемые по делу об убийстве аниматоров на Кубани рассказали, как поделили деньги

Убийцы аниматоров. Фото: соцсети.

Новые подробности расправы с коллегами-аниматорами Кириллом Чубко и Татьяной Мостыко ужасающи. Цена двух жизней– 190 тысяч рублей, которые подозреваемые в их убийстве сняли с карты Кирилла Чубко. После того, как Анатолий Двойников перерезал горло мужчине, а Арам Тотосян точно также расправился с второкурсницей педколледжа, бандиты начали делить добычу.

Арам Тотосян за убийстве девушки получил 20 тысяч рублей. Фото: Мария ЧАЛАЯ

- Убивали спонтанно, идея Демьяна была, - признался в зале суда 44-летний Арам Татосян. Именно он убил 19-летнюю Таню. перерезав ей горло. - Действительно, хотели помочь с колесом...Толик убил парня. Демьян руководил. Надо было отпустить девочку. Я очень сожалею, что поступил неправильно.

Анатолий Двойников также прячется от камер. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Анатолий Двойников вторит подельнику - расправу спланировали неожиданно, изначально злого умысла у него не было. Он перерезал горло Кириллу Чубко. Их действиями хладнокровно руководил «мозг» и главарь - 31-летний рецидивист Демьян Кеворкьян известен в криминальных кругах за создание вооруженной банды весной 2014 года.

Избавившись от жертв, подельники начали делить деньги, украденные с банковских счетов Кирилла Чубко.

- Я получил только 20 тысяч. Потратил на одежду, эта не та, что сейчас на мне, - рассказал Анатолий Двойников.

Убийце Тане от всей суммы досталось только 30 тысяч рублей.

- Я отвез деньги, раздал долги, - говорит Татосян.

Демьян Кеворкьян демонстративно отворачивается от журналистов. Фото: Мария ЧАЛАЯ

Оставшиеся 140 тысяч рублей забрал себе главарь – Демьян Кеворкьян. В зале суда он находился в новом модном ярко-желтом спортивном костюме. Глядя прямо в глаза журналистам он нагло заявил, что непричастен к убийствам и не понимает, в чем его обвиняют А еще, негодует, что попраны его человеческие права на сон и полноценное питание.

- Я не виновен и не прячусь. Просто не хочу, чтобы меня снимали. Я не публичная личность, - дерзко отвечал корреспондентам мужчина, скрывая лицо капюшоном.

Семь лет тому назад Демьян Кеворкьян также избежал убойной статьи за практические аналогичное преступление. Весной 2014 года он создал ОПГ, куда вовлек двое мужчин и даже несовершеннолетнюю девушку. Промышляли друзья тем, что избивали и грабили водителей на дорогах.

- В конце мая 2016 года преступная группа совершила разбойное нападение. Владельца машины и его друга избили, связали, забрали драгоценности. Затем одного из мужчин застрелили, а другого заставили отдать 300 тысяч рублей, - сообщается в решении суда.

В этом же году за кражи, разбой, бандитизм, незаконное хранение оружия, угон авто и вымогательство Кеворкьяна приговорил к 18 годам колонии строгого режима. Почему не отсидел весь срок, сейчас выясняется.

В суде Выселковского района 4 мая судья озвучил меру пресечения Анатолию Двойникову, Араму Тотосяну и Демьяну Кеворкьяну. Все трое из зала суда отправились в СИЗО.

Убийцам Татьяны Мостыко и Кирилла Чубко грозит вплоть до пожизненного срока заключения.

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