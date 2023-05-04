«Я - личность напыщенная, не снимайте меня!»: подозреваемый в расправе над аниматорам, которого подельники зовут главарем, заявляет о невиновности

Демьян Кеворкьян дерзил журналистам, уверяя, что ни в чем не виновата. Фото: Мария ЧАЛАЯ

На Кубани суд всех троих подозреваемых по делу об убийстве аниматоров отправил в СИЗО. Там мужчины пробудут два месяца, пока будут идти следственные действия. Правоохранители считают, что все трое причастны к расправе над Кириллом Чубко и Татьяной Мостыко, с банковских карт которых они сняли 190 тысяч рублей. Арам Татосян и Анатолий Двойников в суде признались, что именно они убили аниматоров и раскаиваются в этом. А вот их подельник, которого они называют главарем, заявляется, что не виновен. Как удалось узнать KP.RU, Демьян Кеворкьян заявил, что об убийстве Татьяны и Кирилла узнал от журналистов, самого же его задержали случайно.

- Я не виновен и не прячусь. Просто не хочу, чтобы меня снимали. Я не публичная личность, - дерзко отвечал журналистам мужчина, скрывая лицо капюшоном.

- А какая вы личность, маргинальная? - спросили его.

- Напыщенная! - заявил Демьян Кеворкьян, судимый за организацию преступной группировки.

В 24 года он сколотил банду, куда вошли двое парней и даже малолетка. В 2016 году Демьян Кеворкьян был осужден по ряду статей. Он собрал целый «букет» - кражи, разбой, бандитизм, незаконное хранение оружия, угон авто и вымогательство. Однако статьи «Убийство» не фигурировало.

По словам сообщников, Демьян забрал себе все 140 тысяч рублей, которые снял с карт убитых аниматоров. Правда, несмотря на то, что «грязную работу» не выполнял, раздал плату за убийство: Араму за Татьяну — 30 тысяч, Двойникову за Кирилла — 20.

Ранее сообщалось, что предполагаемых убийц поймали в разных городах Кубани. Оперативники вместе с сотрудниками ФСБ скрутили их на территории Краснодара, Тихорецка и Апшеронска.

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