Подсудимый на заседание не явился. В Ростове начался громкий процесс над бывшим судьей, который насмерть сбил велосипедиста и сбежал с места ДТП в Краснодаре

Юрий Захарчевский сразу после аварии. Фото: материалы уголовного дела

Уголовное дело бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского начал рассматривать суд в Ростове. Родственники сбитого им в апреле 2020 года Данила Юханова сначала настояли на независимом следствии в соседнем регионе, а теперь лишили возможности обвиняемого влиять на решение в процессе с бывшими коллегами в Краснодаре.

- Первое заседание суда не состоялось, потому что отсутствовал подсудимый. Заседание отложили в связи с заболеванием г-на Захарчевского, но сегодня он нашел в себе силы явиться в суд, - сообщил "КП"-Кубань" адвокат семьи Юхановых Алексей Иванов.

Напомним, Юрий Захарчевский был остановлен на своем внедорожнике на соседней улице после того, как Данила Юханов получил смертельные травмы. Но, воспользовавшись неприкосновенностью судьи, не был задержан или доставлен в полицию. Уголовное дело возбудили в отношении водителя внедорожника только после обращения в коллегию судей главы Следкома Александра Бастрыкина. А до этого момента Юрий Захарчевский продолжал занимать пост судьи и ездить на работу на том же автомобиле.

Позже он настаивал, что не помнит, как все произошло, что в момент наезда на человека у него помутился рассудок. При этом предъявил следствию медицинские документы с соответствующим диагнозом. Судя по эпикризу, расстройство психики имелось у Захарчевского и в день аварии, когда Данил Юханов получил смертельные травмы. Впрочем, на учете в спецбольнице он все же не состоял, как выяснило следствие. А обращался за лечением уже после того, как коллеги по мантии дали добро на возбуждение в отношении него уголовного дела. Эксперты тоже дали однозначный ответ - водитель был вменяем.

Рассмотрение дела по существу будет продолжено в ближайшее время.

"КП" - Кубань" следит за ходом судебного процесса.