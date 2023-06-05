«Спасибо, что не падаешь духом и не сдаешься»: письмо от ребенка растрогало российского бойца до слез

Военного растрогала весточка из Краснодарского края. Фото: t.me/MoreOz

Волонтеры из Анапы отправились в очередную командировку на передовую. Подразделениям, что работают на самых опасных направлениях в зоне СВО, добровольцы отвезли машину бойцам, которую доверху заполнили гуманитарной помощью. Среди коробок с провизией и снаряжением были конверты с письмами. Их написали дети, которые захотели поддержать военнослужащих. Один из свертков раскрыл боец. Детское послание он решил зачитать на камеру блогера Юрия Озаровского, который и привез помощь, но не смог этого сделать из-за нахлынувших эмоций.

- Дорогой солдат, смелый воин, любимый боец, пишу тебе это письмо, чтобы выразить свою благодарность, уважение и восхищение, - эти строчки, написанные детской рукой, очень сильно растрогали военного. - Спасибо за то, что ты во время тяжелых боев, не отступаешь, не падаешь духом и не сдаешься.

Ребенок понимает, что бойцу приходится нелегко.

- Ты каждый день видишь, как борьба за мир и правду отнимает жизни твоих друзей, товарищей, братьев... - дальше читать письмо военный уже не смог.

Но боец от всей души поблагодарил за то, что получил это письмо, а также сказал спасибо всем, кто прислал помощь на линию соприкосновения.

- Здесь много всего для обустройства окопов, доски пилить и не только. Столько помощи прислали нам из разных регионов - спасибо большое! - добавил военный.

Напомним, ранее блогер из Анапы Юрий Озаровский, который участвует в сборе гуманитарной помощи, рассказал, какая экипировка нужна нашим бойцам летом. А еще в зону СВО из Сочи отправили две «буханки» для разведчиков.