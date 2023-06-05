Следователи Кубани нашли пропавших неделю назад супругов-туристов с лабрадором

Артем и Мария Полковниченко. Фото: соцсети

Следователи Кубани установили местонахождение семейной пары, уехавшей 28 мая из Щербиновского района. Оказалось, что Артем и Мария Полковниченко все это время наслаждались горным спокойствием, пока их близкие обрывали телефоны и отправляли волонтеров на поиски.

- Благодаря грамотной работе всех силовых структур супругов нашли в Ставропольском крае, - подтвердили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю. - Выяснилось, что мужчина и женщина, как и планировали, вместе с собакой на своем автомобиле уехали в Карачаево-Черкесскую Республику, чтобы побродить по местным горам.

На Кубани семья гостила у родственников в селе Глафировка Щербиновского района. Супруги оставили в кубанской станице дочь женщины и уехали в романтическое путешествие. Туристы они были опытные, взяли с собой все необходимое снаряжение и запас продуктов. В общем, все, что необходимо для длительного путешествия. Но не учли лишь нестабильную сотовую связь в горах.

- Спустя три дня родственница обратилась в правоохранительные органы с заявлением о пропаже сестры и ее мужа. Женщина объяснила, что пыталась дозвониться до путешественников, но их телефоны не отвечали, - уточнили в следкоме.

Волонтеры «ЛизаАлерт» распространили ориентировки на пропавшую пару.

- Рост Марии 158 см. Она среднего телосложения, у нее рыжие волосы и голубые глаза. Артем Полковниченко 170 см роста, телосложение худощавое, волосы темные и серо-синего цвета глаза. Муж и жена вместе с белым лабрадором уехали на автомобиле Chevrolet Niva серого цвета из Щербиновского района Краснодарского края, - говорилось в публикации.

Почти сразу откликнулись люди, видевшие семью на территории Карачаево-Черкессии. По описания очевидцев совали и приметы четы Полковниченко и их белого лабрадора.

- Когда мы возвращались с Софийских ледников с семьей, я увидела пару с собакой белого цвета. Они сидели и отдыхали. Мужчина с темными волосами, женщина со светлыми и лабрадор. Обратила внимание на них, потому что в горах было очень холодно, а женщина сидела в шортах, - рассказала «КП»-Кубань» Ольга. - Я не знаю, они это или нет, но вот совпала собака, цвет волос и направление Архыз.

Ейским межрайонным следственным отделом СКР по краю продолжается проведение доследственной проверки.

В ходе опроса оба сообщили, что в отношении них каких-либо противоправных действий совершено не было, - уточнили в следкоме.

По окончании проверки следователем будет принято процессуальное решение.

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