«Два дня перед похоронами держала его руку»: Вдова убитого аниматора поделилась душераздирающим воспоминанием

Дарья Чубко хочет, чтобы убийцам ее мужа вынесли справедливое наказание.

Родные убитых аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко до сих пор не могут прийти в себя после трагедии. Напомним, расправа над молодыми людьми произошла 28 апреля, когда они возвращались с выступления домой. Они остановились на дороге, где у них пробило колесо. Им вызвались помочь незнакомцы, которые оказались бандитами. Головорезы сняли деньги с карт своих жертв, а после зарезали. Сейчас их допрашивают следователи. Тем временем жена погибшего Кирилла Чубко с трудом переживает горе. Она все чаще делится воспоминаниями на своей странице в социальных сетях. Там ей приходят огромное количество сообщений со словами поддержки от неравнодушных людей.

- Я вспоминаю все наши встречи, как мы сидели и держались за руки. У Кирилла были такие нежные руки... - говорит Дарья Чубко. - Когда мы привезли Кирилла из морга домой, я сразу взяла его за руку. Она была очень холодная, и я начала греть ее, практически не отпускала, и она стала теплой. Я закрывала глаза и ложилась к нему рядом, представляла, как будто ничего не случилось. Все два дня пыталась насладиться им, его руками, но мне не хватило этого времени.

Вдова Кирилла Чубко призналась, что старается держаться и не плакать, но по ночам все же дает волю эмоциям.

- Мне кажется, будто Кирилл куда-то уехал, что вот-вот он вернется домой, и мы будем жить как раньше. Но как раньше уже никогда не будет... - добавляет Дарья. - Не знаю, сколько еще потребуется времени на то, чтобы принять эту ситуацию. Но сейчас я правда во все это не верю, в голове не укладывается, что это все правда.

Вдова также поблагодарила всех, кто поддерживает ее в трудную минуту.

- Огромное спасибо всем за слова поддержки, я каждое сообщение читаю, и стараюсь всем ответить безумно. Благодарна всем, кто мне пишет, обнимаю каждого, - говорит женщина.

На фото подозреваемые Арам Татосян (слева), Демьян Кеворкьян и Анатолий Двойников.

Сейчас Дарья Чубко хочет лишь справедливого наказания для убийц ее мужа. Для этого была создана петиция с требованием пожизненного заключения для обвиняемых в убийстве Кирилла и Татьяны. Вдова призывает всех неравнодушных подписать ее, поскольку важен общественный резонанс.

Ранее Дарья Чубко рассказала, что на самом деле произошло в день убийства ее мужа.

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