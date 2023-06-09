Гостиницы забиты. Туристы начали активно выбирать для отдыха Анапу, а не Сочи

В Анапе количество туристов растет динамичнее, чем в Сочи. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Анапе — аншлаг. Сотни туристов заполонили пляжи, набережные, кафе и отели. На курорт активно едут отдыхающие, при этом в этом году их количество растет динамичнее, чем в Сочи. Прирост по сравнению с 2022 годом составляет более 25%.

Одну из причин такого резкого взлета эксперты обозначают, как желание путешественников доехать до моря на машине, а сочинские серпантин немного забирает радость от поездки на личном транспорте.

- Анапа в прошлом году столкнулась с падением туристического потока на 8 — 9%, по сравнению с 2021 годом. Но в этом году Анапа растет опережающими темпами — где-то на 25%, - сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин в кулуарах Российского туристического форума «Путешествуй!».

Уточняется, что такой рост поможет закрыть провал прошлого года и добавить в этом году 15%. Сезон станет лучшим в истории Анапы.

Кроме того, на выросший спрос на отдых повлияло строительство новых отелей различного уровня и ценовой категории. В последнее время на курорте открылось множество гостиниц по системе «все включено», которые активно выбирают и любят наши отдыхающие. Также еще зимой проанонсировали строительство города-курорта на 1 миллион человек, де можно будет приобрести недвижимость на берегу моря.

- Анапа — своего рода перехватывающая туристическая зона. Ее отели на июнь заполнены на 80-85%. Люди понимают, что если ты доехал до Анапы, то у тебя уже суперкурорт. А до Крыма еще пять часов ехать на южный берег, - отметил Сергей Ромашкин.

Что касается Сочи, то на данный момент на июнь здесь заполнено 15% отелей. В июле забронировано 36% предложений, а в августе — 54%. При этом, среднее время принятия решения о покупке тура в Сочи примерно составляет 20 — 25 дней.

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