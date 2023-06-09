«Буду показывать ему папу, но только на записи». Вдова убитого аниматора опубликовала архивное видео с сыном и покойным мужем

Дарья Чубко надеется наказать убийц ее мужа.

Резонансное уголовное дело об убийстве аниматоров продолжает расследовать Следком Кубани. Трем мужчинам, задержанным после преступления, уже предъявили обвинения. Правда, лишь двое головорезов - Анатолий Двойников и Арам Татосян - признали вину. Демьян Кеворкьян по-прежнему идет в отказ, настаивает, что никого не убивал. Тем временем родные Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко надеются, что все трое молодчиков получат наказание по всей строгости закона. Для этого была создана петиция с требованием пожизненного заключения для обвиняемых. С момента ее публикации прошел уже месяц - свои подписи оставили больше 61 тысячи человек. И с каждым днем это число растет.

Вдова Кирилла Чубко призывает всех неравнодушных подписать петицию, поскольку важен общественный резонанс. Сама Дарья пытается прийти в себя после трагедии. Женщина ранее призналась, что до сих пор не верит в смерть мужа.

- Мне кажется, будто Кирилл куда-то уехал, что вот-вот он вернется домой, и мы будем жить как раньше. Но как раньше уже никогда не будет... - говорит Дарья. - Не знаю, сколько еще потребуется времени на то, чтобы принять эту ситуацию. Но сейчас я правда во все это не верю, в голове не укладывается, что это все правда.

На фото подозреваемые Арам Татосян (слева), Демьян Кеворкьян и Анатолий Двойников.

Накануне Дарья Чубко опубликовала архивное видео с сыном и покойным мужем. На кадрах Кирилл вместе с супругой отдыхают вместе, строят дом, играются со своим ребенком.

- Я рада, что записывала много видео. Смогу показать сыну его папу, показать, как он любил его, - добавляет вдова. - К сожалению, Кирилл остался лишь на видео...

Напомним, ранее Дарья Чубко рассказала, что на самом деле произошло в день убийства ее мужа.

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