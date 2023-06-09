Последствия удара стихии в Краснодарском крае: в двух районах подтопило 487 домов, действует режим ЧС

Работы по откачке воды продолжаются.

Последствия удара стихии на Краснодарский край продолжают устранять спасатели. По последним данным, из-за непогоды в Лабинском и Новокубанском районах ввели режим ЧС. А все потому, что ливень затопил дома и дворы. Пострадавших от стихии людей даже пришлось переселить.

- В Лабинском районе из-за непогоды были подтоплены 814 придомовых территорий, вода заходила в 376 домов, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края. - В четырех населенных пунктах района введен режим ЧС.

Как уточняетс, в пункте временного размещения находятся 23 человека, в их числе 13 детей. Работы по откачке воды продолжаются.

В Новокубанский район от непогоды пострадал чуть меньше. Вода подтопила 317 дворов и 78 домов. Режим ЧС объявили в шести населенных пунктах.

- Спасатели продолжают работы по откачке – до сих пор подтоплены 111 домов, - уточняют в оперативном штабе края.

Увы, прогнозы синоптиков не радуют. После двухдневного перерыва стихия снова надвигается на регион. Спасатели объявили штормовое предупреждение, которое будет действовать с 9 по 12 июня. В эти на Краснодарский край снова обрушатся сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 23 метров в секунду.

- На реках в Мостовском, Лабинском, Курганинском, Усть-Лабинском, Отрадненском, Апшеронском районах и реках Черноморского побережья в Геленджике и Туапсинском районе прогнозируют подъемы уровня воды местами с превышением неблагоприятных отметок, - сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Отметим, что ранее синоптик Роман Вильфанд пообещал туристам необычное лето в Краснодарском крае.