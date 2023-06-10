Школы и больницы не ремонтировались 60 лет: как идет восстановление инфраструктуры в Херсонской области

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев вместе с заместителями посетили Херсонскую область.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев вместе с заместителями посетили Херсонскую область. Кубань помогает новому региону России с восстановлением инфраструктуры. В подшефную Херсонскую область также часто отправляется гуманитарная помощь. Например, накануне было собрано более 10 тонн продуктов. Товары доставили в пункты временного размещения пострадавших от затопления в Скадовский и Голопристанский районы.

- С врио губернатора Владимиром Сальдо и руководителем областного правительства Андреем Алексеенко пообщались с местными жителями, посетили объекты, которые восстанавливают при участии нашей региональной строительной компании, - написал в своем Telegram-канале Вениамин Кондартьев.

В настоящее время край помогает восстанавливать три школы и районную больницу. Учебные заведения были построены еще в 1960-80-е годы и за это время ни разу капитально не ремонтировались. Сейчас полностью обновляются коммуникации. Подрядная организация занимается отделкой и благоустройством пришкольной территории.

- К 1 сентября основной фронт работ должен быть выполнен. Все, что не будет мешать учебному процессу, закончим до конца года, - пообещал Вениамин Кондратьев.

Особое внимание уделяется спортзалам - не везде они есть. Краснодарский край планирует помочь построить новые места для занятия спортом.

- В ДСЮШР удалось побывать на тренировке. Поговорили с юными спортсменами - глаза горят энтузиазмом и соревновательным азартом, а условий для занятий массовым спортом – нет, - добавил Вениамин Кондратьев.

В школах решили, не только капитально отремонтировать внутренние помещения, но и оборудовать современные уличные спортивные площадки, с зонами для игровых видов спорта и воркаута. Чтобы у ребят появилась возможность заниматься и во внеурочное время.

Медицинские учреждения модернизируют

Районной больнице в Геническе более ста лет, основные корпуса -1960-70х годов. По словам местных жителей, ни о какой модернизации с тех пор речи не шло. Сегодня там принимают сложных пациентов, поэтому и условия нужно создавать соответствующие. В первую очередь, капитально отремонтируют обветшавшие здания. Эти работы планируют закончить тоже до конца этого года.

- После того, как новые регионы вернулись в Россию, по поручению Президента, была принята комплексная программа их социально-экономического развития. Она позволит в короткие сроки интегрировать новые регионы в экономическое, правовое и образовательное пространство России, - заключил Вениамин Кондратьев.