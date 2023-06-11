5 минут ходьбы к морю и от 2500 рублей за сутки. Как выглядел дом, в котором при пожаре погибла многодетная семья туристов

Дом, в котором погибла семья туристов Фото: tvil.ru

В Ейске 11 июня произошла трагедия. Частный дом по улице Мира ранним утром охватил огонь. В помещении в этот момент находилась многодетная семья – родители и трое детей. Из них выжили только две девочки.

Семья из Владимирской области 8 июня приехала в Краснодарский край на отдых. Они арендовали частный домик неподалеку от моря. Однако через несколько дней в доме произошел пожар.

- По прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло загорание одноэтажного частного дома на площади 25 м2. В 05:06 - локализация пожара на площади 25 м2. В 05:14 – ликвидация открытого горения. В 05:29ч. – ликвидация пожара, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

При тушении в доме обнаружили тела 37-летнего мужчины, его 43-летней жены и 12-летнего сына. Спастись удалось двум дочерям – 10 и 2 лет. Выбраться из дома девочкам помогли соседи.

Частный дом, который арендовала семья, сдавали не один год. Как описывает владелец на сайте объявлений, помещение находится в пяти минутах ходьбы до моря.

В одноэтажном доме были две комнаты Фото: tvil.ru

– Дом находится на возвышенности, откуда открывается чудесный вид на Ейский лиман. Во дворе есть зона для отдыха под навесом, также детская песочница, – говорится в объявлении.

В доме находилась отдельная кухня Фото: tvil.ru

В одноэтажном доме, который сдавался для туристов, имелись все удобства. Помещение было разделено на две комнаты, кухню и ванную, в которой находился туалет, раковина и душ. Кроме того, хозяин установил кондиционер. А горячее водоснабжение обеспечивалось постоянно с котла.

Во дворе дома оборудовали детскую площадку. Отдохнуть туристы могли в специальной зоне под навесом. Здесь же был установлен мангал.

За сутки проживания в доме владелец установил цену от 2500 рублей. Туристы могли останавливаться здесь и с животными.

В объявлении указывались все удобства Фото: tvil.ru

Большинство отзывов от туристов, которые останавливались в частном доме, – положительные. Многие отдыхающие отметили приветливость хозяина и расположенный неподалеку пляж.

– Приветливый хозяин. Домик уютный. Все есть для комфортного отдыха. Рядом пляж, лиман, – оставили отзывы гости после проживания.

На фотографиях, которые размещены в объявлениях, видно, что проводка в доме была старая. На кухне удлинитель был протянут прямо по стене. Обычный бытовой тройник снабжал электроэнергией сплит-систему, котел и микроволновку. Возможно, что провода не выдержали нагрузку.

Предварительно, причиной возгорания в частном доме могло стать короткое замыкание. Теперь следователям предстоит установить обстоятельства трагедии. В настоящее время расследуется уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

– По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебные медицинские экспертизы. С целью установления точной причины и очага возгорания также назначено проведение пожарно-технической экспертизы, – уточнили в пресс-службе краевого СУ СКР.

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