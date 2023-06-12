Будет ли салют на День России в Краснодаре 2023

Жители и гости города ждут праздничный фейерверк. Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

В кубанской столице на крупные мероприятия традиционно устраивают концерты, фестивали. А вечером жители и гости города ждут праздничный фейерверк. «КП» - Кубань» узнала, планируется ли салют на День России в Краснодаре в 2023 году.

Салют на День России в Краснодаре 2023

Как правило, на праздники салют запускают в самом центре города. Сотни горожан собираются на Главной городской площади, чтобы его посмотреть. И даже дождь им не может помешать. Но в 2023 году, увы, краснодарцам праздничного огненного шоу можно не ждать. Эту информацию подтвердили в мэрии города.

- Праздничный салют на День России не планируется, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Офиицальные причины, почему салют в городее не состоится, не называют.

Тем не менее, в программе много других мероприятий, которые можно будет посетить в этот день. Во всех парках запланированы концертные программы, на которые приглашают взрослых и детей. А еще на День России устроят кинопоказ под открытым небом и патриотический автопробег. Так что хоть салюта на День России в Краснодаре 2023 не планируется, праздник все равно будет ярким.

Ранее сообщалось, что в День России на всей территории Краснодарского края пройдет более двух тысяч мероприятий. В регионе организуют автопробеги, выставки, квесты и концерты.

КСТАТИ

Колесо обозрения засверкает по-новому

До конца июня с 20:30 до 23:00 в парке «Городской Сад» на улице Постовой, 34 колесо обозрения будут сверкать по-новому. Световая анимация приобретет патриотические нотки. На фоне будет играть композиция Вениамина Баснера «С чего начинается Родина».

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