В планах был не один взрыв. Почему устроивший крупнейший в СССР теракт Петр Волынский не попался сразу

Петр Волынский взорвал пассажирский автобус из-за ненависти к высоким людям.

52 года назад в Краснодаре произошла трагедия, масштаб которой поразил весь Советский Союз. Мужчина взорвал автобус с людьми, которые ехали утром на работу и учебу. Как позже выяснилось, террористом оказался Петр Волынский, решивший отомстить высоким людям. Их он винил во всех своих жизненных неудачах. Но этот теракт мог бы не произойти, если бы безумца поймали раньше.

Мечтал быть врачом

Петр Волынский родился 1939-м. Во время войны он осиротел, попал в детдом. В подростковом возрасте его, как тогда было принято, начали готовились к военной службе под присмотром офицеров.

Но с малых лет он мечтал надеть белый халат и лечить людей. Потому после училища он сумел поступить в медицинский университет. Правда, с первых дней педагоги и студенты замечали странности в его поведении. По воспоминаниям однокурсников, он не расставался со своим громоздким чемоданом, повсюду носил с собой будильник, который звонил прямо во время лекций.

Окончив вуз, он даже смог устроиться в Брюховецкую районую больницу в марте 1970-го. Но "завалил" там испытательный срок. Позже попал в Новодеревянковскую участковую больницу, но и оттуда вылетел после многочисленных жалоб коллег и пациентов, которым не нравились методы лечения врача. Говорят, что доктор Волынский прижигал им пальцы спиртовкой.

Первый «звоночек» проигнорировали

Эти случаи стали поводом для проведения психиатрической экспертизы, которая подтвердила "шизофрению". Этот диагноз навсегда поставил крест на его медицинской карьере.

Профессор Хромов, участвовавший в экспертизе.

Обиженный Волынский решил мстить. Первым делом, профессору психиатрии Николаю Хромову, который руководил экспертизой. Именно на его двери квартиры в январе 1971-го (за полгода до теракта - прим.ред.) вскоре обнаружили самодельное взрывное устройство.

Вмешалась счастливая случайность. Соседка профессора вышла из квартиры и увидела странную конструкцию. Трогать не стала, позвонила в милицию. Прибывшие в квартиру правоохранители заводить дело не стали. Они сняли растяжку и заверили, что это всего лишь новогодняя шутка.

Хотел сровнять с землей "Аврору"

Узнав о том, что потерпел неудачу, Петр Волынский замахнулся на более страшное - он решил взорвать самый крупный кинотеатр в городе. Выбор пал на "Аврору", которая была популярным местом отдыха у краснодарцев.

Волынский собирался взорвать "Аврору". Фото: myekaterinodar.ru

В один из февральских дней Волынский заявился в кинотеатр со своим чемоданом. Внутри лежало очередное самодельное устройство. На тот момент металлических рамок не было, на входе сидела лишь вахтерша. Проверять огромный чемодан она не стала, а вот билет попросила. Его у террориста не оказалось, он замялся, но все же в зал не прошел. Трагедии удалось избежать.

Месть высоким

Но Волынский не успокаивался. Три долгих месяца он продумывал новый план. В жизнь его воплотил 14 июня 1971 года. Тогда он подорвав автобус в час пик. В 8:20 утра террорист сел в автобус ЛАЗ-695, который следовал от улицы Герцена до радиозавода. В какой-то момент Волынский крикнул водителю, мол, пропустил свою остановку, попросился на выход. После этого машина повернула на улицу Тургенева прогремел взрыв.

Жертвами стали 10 человек. Серьезные ранения получили 40 пассажиров, часть из которых навсегда осталась инвалидами.

Петр Волынский (в центре) на опознании. Фото: из материалов уголовного дела

Когда силовики начали разбираться в мотивах преступления мужчины, то обратили внимание на его записи. Петр Волынский вел дневник. Свои мысли он записывал в обычную школьную тетрадь с листами в линию. Террорист считал, что все высокие люди пытаются истребить тех, кто маленького роста.

- Не желая опозориться в мировом масштабе, высокорослые мужчины СССР решили идти не по пути явного и открытого убийства, а по пути стерилизации, рассчитывая, что через 50-70 лет, примерно к 2020 году, низкорослое население прекратит свое существование, - писал в своем дневнике Петр Волынский. - На освободившееся место наплодится высокорослое население, отчего, по их расчетам, улучшится жизненный уровень.

Свой дневник Волынский вел долгие годы в обычных школьных тетрадях.

Волынский был уверен, что он уникален, а все высокие люди должны умереть в страшных мучениях. Когда на суде его спросили, чего он хотел добиться, взрывая бомбу в автобусе, тот, не раздумывая, ответил: «Я ненавижу людей». Экспертиза показала, что он невменяем, потому приговором суда его отправили в спецучреждение закрытого типа до конца своей жизни.

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