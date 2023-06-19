Щенка забрали зоозащитники Фото: кадр из видео

Школьницу-живодерку, которая снимала издевательства над щенком на видео на Кубани, поставили на учет в ПДН. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло в Северском районе. Девочка опубликовала в соцсетях видео, на которых издевается над собакой. Так, девочка беспощадно бросала щенка в сторону камеры телефона, на пол. Затем, схватив пса, школьница начала со всей силы бить его руками по всему телу. При этом избиение собаки сопровождалось ругательствами ребенка и нецензурной лексикой.

Кадры издевательств над собакой школьница позже опубликовала в соцсетях. На видео отреагировали многие пользователи, которые забили тревогу. Они предположили, что девочка специально поделилась такими записями, чтобы собрать подписчиков и просмотры.

Неравнодушные зоозащитники отыскали семью и забрали щенка.

- Мы проверили щенка на наличие гематом, ушибов, переломов. Все в порядке. Он просто сильно испуган, - рассказала зоозащитница Анна.

Через некоторое время публикациями заинтересовали правоохранители. Полиция организовала проверку. Как выяснилось, девочка учится хорошо и имеет положительную характеристику. Но после издевательств над щенком правоохранители рассмотрели вопрос о постановке школьницы на учет в органы ПДН.

– В ОМВД России по Северскому району поставили на профилактический учет в ПДН несовершеннолетнюю, которая жестоко обращалась с домашним щенком и снимала это на видео, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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