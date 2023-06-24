Утопает в белых цветах: как выглядит могила жены Сергея Галицкого Виктории спустя 10 дней после похорон

Викторию Галицкую похоронили рядом с отцом Фото: Мария ЧАЛАЯ

10 дней в семье Сергея Галицкого случилось горе - умерла его любимая жена Виктория. Она скончалась в Италии, где долго боролась с раком. Именно там же, по слухам, лечится от онкологии и сам Сергей Галицкий. Он признался, что серьезно болен два года назад во время одного из редких интервью журналистам.

51-летнюю Викторию похоронили рядом с отцом в поселке Первомайский Красноармейского района Кубани. На маленьком кладбище под старой пушистой елкой могила Николая Андреевича. А рядом справа совсем свежий, заваленный цветами холмик. На деревянном кресту прибита табличка: «Галицкая Виктория Николаевна 05.09.1971-14.06.2023».

Сергей и Виктория Галицкие познакомились еще в студенчестве. Их судьбы пересеклись в КубГУ на экономическом факультете. С тех пор Сергей не выносил свою личную жизнь напоказ. Он долго добивался любви Виктории, а когда она ему ответила взаимностью - поженились. Тогда Сергей и взял фамилию своей супруги - Галицкий. Он поменял свою - Арутюнян.

В Краснодаре Викторию решили не хоронить. Посчитали, что лучше рядом с семьей. Да и в Красноармейском районе намного больше ее родственников, чем в кубанской столице.

- Родственники тут, будет кому ухаживать за могилами, навещать же надо. А в Краснодаре почти никого и нет, - рассказал kp.ru двоюродная сестра Виктории.

Любимая супруга Сергея любила нежные цветы. За несколько месяцев до смерти она даже попросила близких высадить у нее на могиле те, которые она любит. На ее могиле до сих пор появляются новые розы, пионы и хризантемы. И все они в одних оттенках - нежно-розовых и белых. Не только холмик завален цветами, но и вся территория вокруг могилы. Сотни роз стоят в вазах. Ни один за 10 дней даже не завял. Сложно отличить новые цветы от тех, которые принесли 14 июня.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования семье Сергея Галицкого.

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