Слоны из Индии приехали в отпуск в Сочи

Слонов поселили на чайной плантации. Фото: Олег УМАРОВ

Индийские слоны приехали в Сочи. Но не для того, чтобы выступать, а, наоборот, отдохнуть от цирка. Слонов поселили на чайной плантации.

Здесь животные свободно перемещаются по территории, принимают грязевые ванны, пьют воду из горного ручья и купаются в Калиновом озере. В целом животных приняли как в лучшем санатории курорта. Кстати, на земледельческом хозяйстве они пробудут до конца лета.

- Разные места, где они могут принимать грязевые ванны, где они могут испить чистую воду из горного ручья. Также есть наверху площадка, где много плодовых деревьев и большое озеро, в этом озере они купаются, – рассказал об отдыхе слонов дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов.

На летние каникулы слонов доставляют на Черноморское побережье уже в третий раз. Летний отдых в Сочи хорошо влияет на их самочувствие. Самое интересное, что туристы могут наблюдать за слонами в их естественной среде. Правда, подходить сильно близко нежелательно - животные все же на отдыхе. Однако отпускники с хоботами могут быть в хорошем настроении и сами подходят к людям.

Стоит все же уточнить, что во время купания к слонам приближаться нельзя. Об этом же просит и сам дрессировщик.

- Необходимо дистанция, чтобы сохранить личное пространство слонов, - сообщил Андрей Дементьев-Корнилов.

В конце концов, банные процедуры всем хочется провести без лишних глаз. Поэтому специалисты советуют - не подходить ближе чем на 30-40 метров.

А вот покататься на слонах никому не разрешают - у семейства отпуск!

Как добраться

Добраться до плантации, где поселились слоны, можно на автобусе №127 от ж/д вокзала «Хоста», на такси, указав конечной точкой маршрута "Чайная фабрика «Возрождение», или на машине.

КОНКРЕТНО

Взрослый билет обойдется в 1,5 тысячи рублей, а вот за ребенка (до 12 лет) нужно заплатить одну тысячу рублей. Детям до трех лет вход бесплатный.

Ранее сообщалось, что в Сочи открылся санаторий для слонов. Цирковые животные проходят в нем реабилитацию после долгих гастролей. Здравница для четвероногих артистов находится в Ахштырском ущелье, в горах по дороге в Красную Поляну.

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