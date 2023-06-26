«500 тысяч за живого или мертвого». Семья пропавшего в бурлящей реке в Адыгее спортсмена заплатит за его находку

Артура ищут девятые сутки. Фото: архив семьи

Артура Дамирчари больше недели назад унесла бурная река. 18 июня он вместе с друзьями отдыхал в станице Даховская в Адыгее. Погода была отличная, и 28-летний парень решил прыгнуть в реку Белую со скалы. Он проделывал этот трюк не раз, занимался экстремальными видами спорта, но на этот раз ему не повезло.

Артур угодил прямо в эпицентр стремительного потока, его стало уносить все дальше, несмотря на попытки выплыть из бурлящей пучины. Этот момент попал на видео. Кадры снимала подруга молодого человека, с которой они были в одной компании.

«Блин! Леха! Артура уносит!» - кричит за кадром девушка, которая вела съемку.

Вскоре Артур скрылся из виду, а потом развернулась операция по его спасению. К ней подключились волонтеры, знакомые, друзья спортсмена и МЧС. География поиска расширилась на дестяки километров.

«Сейчас ищем вдоль реки Белой. Дошли уже до Белореченска, но результатов нет. Просим всех желающих подключиться», - рассказала «КП»-Кубань» мама пропавшего Галина.

Родственники объявили о вознаграждении. Если кому-то удаться найти Артура живым или мертвым, они готовы отблагодарить за усилия и дать 500 тысяч рублей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

СК проводит проверку после пропажи Артура.

«В настоящее время проводятся мероприятия по поиску мужчины, следователи опрашивают очевидцев происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - уточнили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

ПРИМЕТЫ ПРОПАВШЕГО

Брюнет, рост 180 сантиметров, спортивное телосложение. Был в синих плавках. На груди татуировка в виде Анубиса, а на ноге синяк.