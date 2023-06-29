Два года как стал городской собственностью. Какие работы ведутся с «Замком» на Затоне в Краснодаре

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В начале июня 2021 года «Замок» в парке 30-летия Победы в Краснодаре передали в муниципальную собственность. Власти заявляли, что планируют создать в здании крупный многофункциональный центр детского развития, который станет уникальным в своем роде. В мэрии рассказали, какие работы провели с объектом за эти два года и на какой стадии они сейчас.

- Администрация города провела всю необходимую работу для перевода здания в муниципальную собственность. По информации департамента муниципальной собственности и городских земель, в Реестр муниципального имущества объект включен 2 июня 2021 года. В этом году был сформирован земельный участок под «Замком» площадью 3382 квадратных метров. Вид разрешенного использования – «Объекты культурно-досуговой деятельности». Права муниципальной собственности на него зарегистрировали 14 марта 2023 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии города.

Общая площадь недостроенных помещений краснодарского долгостроя, включая хозяйственно-бытовой корпус, составляет порядка 1,3 тысяча квадратных метров. Теперь здания вместе с землей передадут в бессрочное пользование муниципальному учреждению, чтобы была возможность развивать этот объект: приступать к проектированию и реконструкции.

- Сейчас продолжается процедура оформления земельно-правовой документации - объект передают в постоянное (бессрочное) пользование МБУК «Краснодарские парки», - добавили в администрации.

Сколько потребуется времени на оформление, в мэрии не уточнили. Предположительно, голые бетонные стены будут ждать начала реконструкции еще как минимум два года.

Ране «Комсомолка» сообщала, что «Замок» на Затоне станет местным «Хогвартсом». Здесь создадут «волшебный мир» для детей – центр творчества, где можно будет заниматься разными увлечениями бесплатно. В центре допобразования планируется создать технопарк, научные классы, лаборатории, интерактивные музеи и многое другое.

Сейчас недострой обнесен забором, по верху которого в некоторых местах – колючая проволока. Стены разрисованы граффити.