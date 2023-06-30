Синие, желтые и зеленые флаги. Какие пляжи в Сочи самые лучшие

В Сочи более 100 пляжей. Фото: Олег УМАРОВ

Курортный сезон в самом разгаре, и побережье Сочи ломится от туристов. На пляжах в полдень в июле уже трудно найти свободный лежак, чтобы понежится под южным солнцем. Отдыхающие спешат за дни отпуска загореть и вдоволь накупаться.

Для этого в Сочи в этом году открыли 170 пляжей. Морская водичка во всех локациях соответствует санитарным нормам. Все места для отдыха благоустроены, но все же есть те, которые могут похвастать высоким уровнем комфорта.

- Наши лучшие приморские территории, которые прошли классификацию на соответствие национальным стандартам качества Минэкономразвития, получают синие, зеленые и желтые флаги. Всего у нас 44 такие территории, - рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский. – Эти пляжи подтвердили соответствие основным критериям - чистоту морской воды и береговой полосы, безопасности и доступной среды, благоустройства.

Собрали список лучших пляжей Сочи в 2023 году.

Пляжи с синим флагом:

Санаторий «Юг» «Лазаревский 1» «Лазаревский 2» Трубаза «Чайка» «Взморье» Санаторий «Лазаревское» «Касабланка» Санаторий «Одиссея» «СПА Дивный» «Лучезарный» «Дагомыс» Санаторий «Заполярье» Санаторий «Родина» «Ривьера» «Ривьера 2» «Звездный» «Маяк» Пляж Мориса Тореза «Приморский» «Приморский-1» «Приморский-2» «Цирк» «Эдем» Санаторий «Золотой колос» Отель «Лазурная» Отель «Камелия» Санаторий «Электроника» Пляж «Лазурь» Пляж «Южное взморье» «Чайка-1» «Чайка-2» Детский пляж «Чайка» «Жемчужина Сочи»

Пляжи с желтым флагом:

Санаторий Семашко Пляжи с зеленым флагом: Санаторий «Октябрьский» Санаторий «Актер» Санаторий «Золотая роща» «Спутник» Санаторий «Бургас» Санаторий «Знание» «Коралл»

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