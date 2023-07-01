«Порог появился из-за естественных процессов». Водопад на реке Белой, которая будто ушла под землю, стал новой достопримечательностью Кубани

Порог на реке виден издалека

Природа создала новую достопримечательность в Краснодарском крае. Водопад на реке, который образовался при уходе воды в карстовую пещеру, стал туристической меккой. Здесь в будни и в выходные замечают все больше людей, желающих сделать фото на память.

Ранее эпичные кадры с места взбудоражили сеть. В соцсетях обсуждали видео, где река будто уходит под землю. На самом деле, автор ролика выбрал такой ракурс для ошеломляющего эффекта. Попрек течения реки Белой просто появился порог, а вода продолжила бежать по течению в своем русле. Как объяснили экологи, такое явление называется карстовым провалом.

«Карстовые явления возникают, когда камнесодержащие минералы растворяются водой, смываются известняки. Со временем в этих местах в какой-то момент начинается обрушение, образовывается карстовая воронка. Таких пещер много в Лаго-Наки, Апшеронском районе, - там они частые и очень заметные. Но они могут появляться и в других местах, где залегают гипсовые породы, - рассказал Вениамин Голубитченко.

Местные жители считают, что не только сила природы могла создать порог к карстовой пещере, этому явлению помог и человеческий фактор.

«Скорее всего карьеры помогли образоваться этой красоте, точнее дали своеобразный толчок. А их под Белореченском очень много, на протяжении многих лет здесь забирают песок, ГПС. В 2022 данного водопада не было, река сама прогрызла его за годик, даже быстрее, возможно, будет и дальше его увеличивать», - сообщает местное СМИ "Окей Город" в Белореченске.

Оказалось, что в последние годы речной ландшафт реки Белой активно меняет свое русло, вымывает новые каньоны.

«Если сравнить Яндекс.карты с разницей в пять лет, то можно увидеть, как общая ширина реки с островками в этом месте достигала 282 метров, в 2023 уменьшилась до 120 метров, а после водопада каньон сужается до 30 метров», - отмечает городское издание.

Изменение реки за несколько лет

По данным местных жителей, глубина каньона, где возник водопад, достигает 50 метров. И сама яма была в этом месте уже около трех лет. А вот перепад обрисовался только в этом году. При знойной жаре без дождей, когда уровень воды опустится, может появиться возможность рассмотреть масштабы явления.

Специалисты в области защиты окружающей среды, придерживаются единого мнения - карстовый провал образовался исключительно из-за особенностей рельефа.

«К карьерам эта ситуация не имеет никакого отношения, считаю. Это природное явление, размыв участка дна после паводка. Я сам жил на реке и часто наблюдал, как с годами русло периодически меняется», - сказал Виталий Гумеров.

В естественности процесса уверен член экспертного совета по особо охраняемым территориям Краснодарского края Евгений Витишко.

«Большинство рек течет по разломным зонам, понижениям в рельефе и ослабленным породам, которые сама река и вымывает своим потоком. Не исключение и река Белая. В этом месте произошло обрушение части берегового склона. Он был и ранее, но практически незаметным. Водобойный колодец стал глубже и складывается ощущение, что вода куда-то уходит. На самом деле это не так, река нашла себе место, где ей течь проще, несмотря на зауженность каньона, а через некоторое расстояние ниже по течению водный поток полностью уже заполняет все русло от берега до берега. Что касается сухой территории рядом, она образовалась в течение нескольких лет, и в этом ничего аномального нет. Местность рядом не заселена, жителям ничего не угрожает. А туристы могут находится рядом с водопадом, он в сухую погоду опасности не несет», - отметил Витишко.

Где находится новый водопад на реке Белой?

Новая достопримечательность находится в трех минутах от Белореченска, на выезде в сторону Ханской. Ее координаты - 44.735030, 39.878087.

Местные жители советуют туристам не ехать сюда после дождей: подходы к красоте занимает вода. Но в засушливую погоду можно легко добраться к месту.