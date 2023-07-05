Досмотр занимает пять минут

Подъезд к Крымскому мосту стоит с 1 июля. Туристы со всех уголков России поехали на полуостров. В самый пик пробка достигала 13 километров. Вереница начала рассасываться уже 4 июля. В ночь на понедельник затор был 10 километров (тогда люди доезжали до пункта досмотра за три-четыре часа.

К утру 4 июля пробка уменьшилась еще на два километра. Почти пустая дорога была ближе к 16 часам. Тогда своей очереди на пункт досмотра со стороны Тамани ожидали примерно 50 машин, в основном - на рентген. Время на подъезд и досмотр у водителей составляло 15-25 минут.

Обстановка на Крымском мосту на 5 июля 2023

К утру 5 июля людям пришлось ждать меньше двух часов. А пробка двигается со скоростью 10 км/ч.

«Мчим почти с ветерком, - шутят туристы в соцсетях. - Мы встали в пробку в 05:45, а выехали уже в 07:13».

Те, кто попали в вереницу на час позже, доехали до пункта осмотра также за 1,5 часа. То есть работники работают максимально быстро, чтобы избежать увеличения затора.

«Мы подъехали в 06:40, а выехали уже 08:10. Осмотр занял примерно пять минут», - рассказывает Николай из Нижнего Новгорода.

К слову, пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края 5 июля составляет четыре километра. Она начинается со 138-го километра и заканчивается на 142-м километре.

Пробка составляет 4 км

Для ускорения досмотровых мероприятий водителей убедительно просят упаковывать вещи в удобные сумки. Также туристам не стоит заматывать багаж в пленку - это только увеличит время досмотра.

На месте работают аварийно-спасательный отряд Темрюкского района, спасатели «Кубань-СПАС» и МЧС. Продолжают круглосуточную работу и пожарные с медиками. Также волонтеры раздают воду всем желающим.

А вот со стороны полуострова очереди почти нет. Все машины уже стоят на пунктах досмотра. Время ожидания примерно 15 минут.

Напомним, что было увеличено количество постов досмотра, задействованы дополнительные ресурсы. Также работники со стороны Крыма начали работать на пунктах досмотра Краснодарского края. Специалисты осматривают машины круглосуточно. А отели Крыма не будут штрафовать туристов, задержавшихся из-за пробки перед мостом.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил максимально использовать паромные переправы для решения проблем с пробками на подъездах к мосту. Ожидается, что они будут перевозить до тысячи автомобилей в день.

Тем временем Минтранс заявил, что военные готовы предоставить еще два десантных корабля. Ожидается, что они также будут использоваться как паромы.