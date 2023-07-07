«Таскали за волосы, разбили телефон». В Краснодаре осудят пару, напавшую на 13-летних девочек в пункте выдачи заказов

Мужчина и женщина набросились на школьниц в пункте выдачи заказов

В Краснодаре осудят мужчину и женщину, напавших на двух школьниц в пункте выдачи заказов. Расследование уголовного дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло в марте 2023 года в одном из пунктов Wildberries на улице Рахманинова. Момент происшествия засняли камеры видеонаблюдения, установленные в помещении. На кадрах две девочки 13 и 14 лет забирали товары. Но в какой-то момент на школьниц неожиданно набросились с кулаками незнакомые мужчина и женщина.

«Используя малозначительный повод, обвиняемая напала на одну из школьниц, схватила ее за волосы и повалила на пол. Затем женщина в помещении применила физическую силу и в отношении второй школьницы, а после совместно с мужчиной протащили ее по полу на улицу, где продолжили применять в отношении нее насилие на улице, причинив ссадины и кровоподтеки», – сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

После этого мужчина разбил телефон одной из пострадавших девочек. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

Избив школьниц, мужчина и женщина спешно скрылись. Пострадавшие девочки вернулись домой с синяками и ссадинами. Родители, увидев детей, не оставили дело просто так и обратились в полицию.

Правоохранители организовали проверку, изучили записи видеокамер и начали поиски пары, напавшей на подростков. Спустя несколько дней 36-летнего мужчину и 35-летнюю женщину задержали. При проверке выяснилось, что в момент нападения они были пьяными.

На нападавших завели уголовное дело. Кроме того, мужчину обвиняют по статье об уничтожении имущества из хулиганских побуждений.

«В ходе следствия злоумышленники полностью признали свою вину. По ходатайству следователя в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, действие которой продлено на период рассмотрения дела судом», – рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Тем временем обвиняемой женщине избрали другую меру пресечения. Как оказалось, у обвиняемой есть грудной ребенок.

В настоящее время уголовное дело передали для рассмотрения в суд.

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